Izgubile od Oldenburga

Rukometašice Lokomotive propustile osigurati četvrfinale Europske lige

Zagreb: EHF Europska liga, skupina C, 4. kolo, RK Lokomotiva v Tertnes Bergen
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 23:45

Rukometašice Lokomotive izgubile su u Zagrebu protiv njemačkog Oldenburga 28-29 (9-16), te kolo prije kraja natjecanja po skupinama nisu uspjele potvrditi prolaz u četvrtfinale Europske lige.

Za pobjedu Njemica najzaslužnija je vratarica Madita Kohorst koja je skupila čak 19 obrana, dvije u ključnim trenucima, a igračice Silvija Ivandije mogu žaliti i za čak šest neiskorištenih sedmeraca.  Itekako se osjetio izostanak ozlijeđenih igračica, prije svega Stele Posavec koja je ozlijedila koljeno u prošlom europskom dvoboju, a u sastavu nije bilo još Ane Malec i Balaško.

Oldenburg je  u 46. minuti imao velikih +8 (24-16), ali Lokomotiva je u 55. minuti došle na dva gola zaostatka (24-26), no Kohorst je skinula dva „zicera“.

"Nismo bili dobri u realizaciji zicera i penala, tako da je više od ovoga bilo teško očekivati. Vrlo teško smo dolazili u poziciju šuta. U drugom poluvremenu, kad se malo otvorila utakmica, vidjelo se da možemo, ali nažalost opet su nas promašeni ziceri koštali. I ovu utakmicu i onu prošlu u smo izgubili više napadački nego zbog obrane. Te neke situacije koje su otvorene moraju se zabijati. Ne možemo toliko promašivati, pogotovo ne na domaćem terenu. Ali nemam što zamjeriti djevojkama. Jednostavno, bez Stele Posavec i Ane Malec nemamo tu mirnoću koja je potrebna za ovakvu utakmicu", rekao je trener Lokomotive Silvio Ivandija.

Lokomotiva je druga s pet bodova, dok Oldenburg ima 4, a u zadnjem kolu Zagrepčanke 22. veljače gostuju kod rumunjskog Rapida, koji je već osigurao prolaz. 

rukomet Lokomotiva

