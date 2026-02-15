Naši Portali
NOVA PROMJENA

Vitor Pereira novi trener Nottigham Foresta

Vitor Pereira File Photo
martin Rickett/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
15.02.2026.
u 13:46

Nottingham Forest je u četvrtak odigrao neriješeno 0-0 s Wolverhamptonom i sada je 17. na ljestvici s tri boda od zone ispadanja

Engleski klub Nottingham Forest objavio je u nedjelju da je Portugalac 57-godišnji Vitor Pereira njegov novi trener. Pereira je potpisao ugovor na 18 mjeseci i na klupi je zamijenio Seana Dychea koji je dobio otkaz u četvrtak nakon manje od tri mjeseca obnašanja trenerske dužnosti. On je također četvrti trener Foresta ove sezone nakon Nuna Espirita Santa, Angea Postecogloua i Dychea.

Nottingham Forest je u četvrtak odigrao neriješeno 0-0 s Wolverhamptonom i sada je 17. na ljestvici s tri boda od zone ispadanja.  Portugalac preuzima klub uoči play-offa Europa lige i prve utakmice u Istanbulu protiv Fenerbahčea u četvrtak.  

Pereira je od prosinca 2024. godine vodio Wolverhampton do opstanka u PremierLeague, ali je poslije loših rezultata otpušten u studenom prošle godine. Osim u Wolverhamptonu radio je u brojnim klubovima među kojima su Porto, Fenerbahče, Corinthins i Flamengu.
Ključne riječi
Premier league Nottingham Forest Vitor Pereira

