LA LIGA

Real Madrid deklasirao Real Sociedad, kraljevski klub opet na čelu ljestvice

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
ANA BELTRAN/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.02.2026.
u 23:04

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car nije ulazio u igru za Real Sociedad, dok Luka Sučić zbog ozljede nije konkurirao za ovaj dvoboj

Nogometaši madridskog Reala svladali su pred svojim navijačima Real Sociedad 4-1 u ogledu 24. kola španjolske La Lige čime su ponovno došli na tron ljestvice. Real ima dva boda više od drugoplasirane Barcelone koja će tek u ponedjeljak odigrati svoj dvoboj ovog kola.

Već u petoj minuti Real je poveo nakon ubačaja Alexander-Arnolda, a Gonzalo Garcia samo je podmetnuo nogu i pogodio za vodstvo Reala. Od 21. do 25. minute dosuđena su dva jedanaesterca. Prvo je Oyarzabal izjednačio, ali je potom i Vinicius Junior bio precizan s bijele točke za 2-1 Reala. Domaćin je vodstvo povećao kada je Urugvajac Valverde u 31. minuti bio precizan za 3-1.

Početkom drugog dijela dosuđen je novi jedanaesterac za domaćina. Opet je precizan bio Vinicius Junior i tih 4-1 je ostao rezultat do kraja dvoboja.

Hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car nije ulazio u igru za Real Sociedad, dok Luka Sučić zbog ozljede nije konkurirao za ovaj dvoboj.
Ključne riječi
La Liga Real Sociedad Real Madrid

