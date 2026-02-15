Naši Portali
JEDVAJ IGRAO

Jagušić dobio tek šest minuta u remiju Panathinaikosa

GRE, UEFA EL, Panathinaikos vs Villarreal CF
EXPA/ Focus Images/ Yannis Halas
VL
Autor
Hina
15.02.2026.
u 23:11

Gosti su poveli u 46. minuti golom Lubomora Tupte, a izjednačio je Anastasios Bakasetas u 67. minuti. Tin Jedvaj je odigrao cijeli susret za Pao, dok je Adriano Jagušić ušao u igru u 84. minuti.

U posljednjem susretu 21. kola grčkog nogometnog prvenstva Panathinaikos je kod kuće odigrao tek 1-1 protiv AEL Larisse.

U derbiju kola PAOK i AEK su remizirali bez golova.

Domaćin je u 12. minuti imao kazneni udarac, no Thomas Strakosha je obranio udarac Gergiosa Giakoumakisa. Gosti su najbliže golu bili u 40. minuti kada je Aboubakary Koita pogodio gredu.

Dejan Lovren i Luka Ivanušec nisu igrali za domaćine, dok je Domagoj Vida za goste zaigrao od 64. minute.

Bez golova je završio i subotnji ogled između Levadiakosa i Olympiakosa. Domaćin je od 41. minute igrao bez isključenog Alena Ožbolta.

AEK vodi sa 49 bodova ispred Olympiakos sa 47 i PAOK-a koji ima 46 bodova. Panathinaikos je peti sa 33 boda.
Panathinaikos Adriano Jagušić

