PLJUŠTE REAKCIJE

Fanovi komentiraju Doru na društvenim mrežama, evo koji nastup im se posebno svidio

15.02.2026.
u 21:42

U tijeku je Dora 2026., hrvatsko natjecanje za pjesmu Eurovizije. Osim pred TV ekranima, brojni obožavatelji okupili su se i na društvenim mrežama gdje komentiraju tijek događanja. Posebno su aktivni korisnici X-a, koji dijele svoje dojmove o natjecateljima i ističu vlastite favorite.

Publici se svidio nastup Alena Đurasa: - Alen u stvari ima sjajan vokal i scenografiju pa pohvale njemu unatoč pomalo dosadnoj pjesmi prokomentirao je gledatelj iz Ukrajine - U osnovi čekam Laru Demarin, Lelek i ToMu. Stela Rade isto odlična ali ne baš s ovom pjesmom - napisao je drugi korisnik X-a.

Najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, Ema Bubić, izazvala je iznimno pozitivne reakcije: - Ema kraljice ti si sve! Ova pjesma i nastup su predivni - glasi jedan komentar, a drugi obožavatelj dodaje: - Slatko i anđeoski - reakcije su na Emin nastup. Mnogima je jedan od najvećih favorita Marko Kutlić s pjesmom "Neotuđivo". - "On je moj najviše rangirani finalist i ne namjeravam se ispričavati zbog toga", "Vrijeme je za Marka Kutlića, upozoravam na pobjednika" - poručuju fanovi. 

Devin Juraj osvojio je srca brojnih obožavateljica: - Obožavam Devina - naglasila je jedna, a gledatelj iz Finske zaključio: - Mislim da bi Hrvati ovom dečku trebali dati njegovo cvijeće, jedan je od onih koji večeras dobro pjevaju i njegova pjesma je ugodna za slušanje - komentari su na Devinov.

Na scenu su stupile favoritkinje, grupa LELEK. - "Lelek pobjednice, molim vas", "Može Lelek", "I ovo je bilo sjajno, Lelek do pobjede", "Vokalno nivo iznad danas" - pljušte komplimenti na račun njihove izvjedbe pjesme "Andromeda" koja im se posebno svidjela.

