Fanovi komentiraju Doru na društvenim mrežama, evo koji nastup im se posebno svidio

U tijeku je Dora 2026., hrvatsko natjecanje za pjesmu Eurovizije. Osim pred TV ekranima, brojni obožavatelji okupili su se i na društvenim mrežama gdje komentiraju tijek događanja. Posebno su aktivni korisnici X-a, koji dijele svoje dojmove o natjecateljima i ističu vlastite favorite.

Publici se svidio nastup Alena Đurasa: - Alen u stvari ima sjajan vokal i scenografiju pa pohvale njemu unatoč pomalo dosadnoj pjesmi prokomentirao je gledatelj iz Ukrajine - U osnovi čekam Laru Demarin, Lelek i ToMu. Stela Rade isto odlična ali ne baš s ovom pjesmom - napisao je drugi korisnik X-a.

alen actually great vocals and nice staging so props to him despite a slightly generic song!! #dora2026 — dominic 💙💛 | RIDNYM 🇺🇦 (@dominic_esc) February 15, 2026

U suštini čekam Laru Demarin, Lelek i ToMu.

Stela Rade isto odlična ali ne baš s ovom pjesmom. #dora2026 — AK (@antonio_kraina) February 15, 2026

Najmlađa natjecateljica ovogodišnje Dore, Ema Bubić, izazvala je iznimno pozitivne reakcije: - Ema kraljice ti si sve! Ova pjesma i nastup su predivni - glasi jedan komentar, a drugi obožavatelj dodaje: - Slatko i anđeoski - reakcije su na Emin nastup. Mnogima je jedan od najvećih favorita Marko Kutlić s pjesmom "Neotuđivo". - "On je moj najviše rangirani finalist i ne namjeravam se ispričavati zbog toga", "Vrijeme je za Marka Kutlića, upozoravam na pobjednika" - poručuju fanovi.

EMA QUEEN YOU ARE EVERYTHING this song and performance is gorgeous as fuck. #dora2026 — dominic 💙💛 | RIDNYM 🇺🇦 (@dominic_esc) February 15, 2026

Devin Juraj osvojio je srca brojnih obožavateljica: - Obožavam Devina - naglasila je jedna, a gledatelj iz Finske zaključio: - Mislim da bi Hrvati ovom dečku trebali dati njegovo cvijeće, jedan je od onih koji večeras dobro pjevaju i njegova pjesma je ugodna za slušanje - komentari su na Devinov.

I think Croats should give him his flowers, he's one of those that could sing well tonight, and also his song is actually decent to listen to 👆 #dora2026 pic.twitter.com/UqigLDgW8V — liekinsvaitin 🔥🇫🇮 (@napadeslocado) February 15, 2026

Na scenu su stupile favoritkinje, grupa LELEK. - "Lelek pobjednice, molim vas", "Može Lelek", "I ovo je bilo sjajno, Lelek do pobjede", "Vokalno nivo iznad danas" - pljušte komplimenti na račun njihove izvjedbe pjesme "Andromeda" koja im se posebno svidjela.

lelek winner please oml #Dora2026 — kaii 🇸🇪 (@actuallykaii) February 15, 2026