VIDEO Srbi usred Novog Sada pljeskali hrvatskoj himni. Prizori s utakmice obilaze Balkan

Ledena dvorana SPC Vojvodina u Novom Sadu bila je za Valentinvo poprište ne samo žestoke borbe na ledu, već i jedne neočekivane i dirljive geste koja je u drugi plan stavila sam sportski rezultat. U sklopu regionalne International Hockey League (IHL) snage su odmjerili domaća Vojvodina i gosti iz Hrvatske, Medveščak. Prije nego što je pak pao na led i označio početak utakmice, dogodio se trenutak koji nadilazi uobičajeno sportsko rivalstvo. Prema protokolu, dvoranom se začula hrvatska himna, a reakcija domaće publike bila je potez o kojem se priča diljem regije i koji se munjevito proširio društvenim mrežama.

U trenucima kada se u regionalnim sportskim susretima, nažalost, često očekuju napetosti i zvižduci tijekom intoniranja himni, publika u Novom Sadu odlučila je poslati potpuno drugačiju poruku. Dok su se dvoranom razlijegali taktovi "Lijepe naše", umjesto negodovanja zavladala je tišina puna poštovanja. Kada je himna završila, tišinu je prekinuo glasan i iskren pljesak s tribina, gesta kojom su navijači Vojvodine pozdravili gostujuću momčad i njihove nacionalne simbole. Bio je to prizor koji je iznenadio mnoge, a video snimka događaja ubrzo je postala viralna, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i pohvala za novosadsku publiku.

Ovaj događaj nije prvi takav pozitivan primjer koji dolazi iz Srbije. Mnogi su se prisjetili i Europskog prvenstva u vaterpolu, koje je održano u Beogradu, kada hrvatska himna također nije izviždana, što je tada oduševilo sportsku javnost s obje strane granice. Čini se kako se stvara pozitivan trend u kojem sportsko poštovanje napokon nadvladava dugogodišnje tenzije.

Iako je lijepa gesta s tribina obilježila uvod u utakmicu, na ledu nije bilo popusta. Hokejaši Medveščaka pokazali su se kao znatno kvalitetniji protivnik i na kraju su upisali uvjerljivu pobjedu. Utakmica je završila rezultatom 6:3 za zagrebačku momčad, a dominacija "Medvjeda" najbolje se očitovala u omjeru udaraca na gol, koji je bio čak 50:20 u njihovu korist. U strijelce se upisalo čak pet različitih igrača. Mrežu vratara Vojvodine dvaput je pogađao Ivan Janković, dok su po jedan pogodak postigli Filip Kašparek, Borna Filipović, Lovro Kurjaković i Luka Mikulić.

Ove dvije ekipe ponovno će se susresti danas, a nova utakmica također će se odigrati u Novom Sadu. Bit će to nova prilika za sportsko nadmetanje, ali i za potvrdu da je pljesak hrvatskoj himni bio iskren izraz poštovanja.