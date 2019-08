Stipe Miočić uoči velikog uzvrata doznao sjajne vijesti!

Iz gotovo svih velikih kladionica su tijekom protekla dva tjedna objavljeni koeficijenti za revanš Stipe Miočića i Daniela Cormiera koji je na rasporedu 17. kolovoza u Anaheimu. U borbi za naslov teškaškog prvaka veće šanse su dali Danielu Cormieru, doduše marginalno, a Stipe je i to prokomentirao na svojstven način.

– Pa to je sjajno, saznat ćemo kako zapravo treba biti. Ja nisam dovoljno dobar, on će me podcijeniti, ja ću ga opaliti u facu – jednostavan je bio Miočić u razgovoru s UFC-ovim Zakom Paclebom.

Za razliku od kladionica, neki od najboljih boraca u UFC-u dali su svoje prognoze za glavnu borbu UFC 241 priredbe te većina daje prednost američkom Hrvatu. Među najglasnijima je bio još jedan UFC-ov balkanski stranac, Aleksandar Rakić, Srbin s austrijskom putovnicom te jedan od najboljih poluteškaša svijeta.

– Nadam se da će Miočić dobiti, jako mi se sviđa. Mislim kako ne dobiva od UFC-a pozornost koju zaslužuje. Nemam ništa protiv Cormiera, ali navijam za Stipu.

Od poluteškaša se izjasnio Anthony Smith koji je nedavno bio izazivač za pojas poluteške. I on daje prednost Stipi.

– Pa dajte, svi znaju da je Miočić moj čovjek. Mislim da ćete vidjeti najbolje Stipino izdanje. Životinja je i ljutit je. Najgora stvar za tešku kategoriju je ljutiti Stipe Miočić. Slavit će nokautom rano u borbi – zaključuje Smith.