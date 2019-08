Otac od Osječanke želio stvoriti veliku Srpkinju: 'Ku***, izdala si me s Hrvatom!'

“Uživajte u svakom trenutku svog života. Smijte se iz sveg srca, cijenite uspomene i čuvajte ih; ignorirajte svu bol jer imamo samo jedan život. Nadam se da će i vama biti odličan dan prepun smijeha”, napisala je bivša australska tenisačica Jelena Dokić (36) na svom profilu na Instagramu.

Želio stvoriti veliku Srpkinju

Ispod fotografija koje na više načina objašnjavaju njezin novoprobuđeni optimizam. Prvo, na njima pokazuje svoju zavidnu liniju, što znači da je uspjela u svom naumu da sa 120 kilograma, koliko je imala u listopadu 2017., dođe na 68 kilograma, koliko je težila i dok je igrala. I drugo, uživa na ljetovanju u Poreču sa svojim dečkom Hrvatom Tinom Bikićem (iako njega nema na fotografijama), ne skrivajući oduševljenje ljepotama Hrvatske.

“Ljeto u Hrvatskoj: život, ljubav, smijeh”, napisala je ispod jedne fotografije, a ispod druge dodala: “Ljetne noći i zalasci sunca u predivnoj Hrvatskoj”, uz napomenu da pri snimanju fotografije nije korišten filtar.

Nekadašnja četvrta tenisačica svijeta na taj je način sasvim opravdala naziv svoje autobiografske knjige “Nesalomljiva” u kojoj je iznijela šokantne detalje o sebi, svojoj obitelji i ponajviše o svom nasilnom ocu Damiru. Jer, uistinu je prošla svašta kroz život, u jednom trenutku je posrnula (tih 120 kilograma samo je dobra vanjska ilustracija za to), ali podigla se i vratila. Simbolično i na težinu koju je i prije imala.

– Borila sam se s bolešću, kilogramima, i nisam vidjela svjetlo na kraju tunela jako dugo. Za skidanje kilograma trebalo je puno rada, strpljenja i mentalne snage. Bilo je tu i jako puno suza, teških trenutaka i još težih dana, ali sve sam bila spremna proći. Nije tu stvar samo u gubitku kilograma. Riječ je o zdravlju i stjecanju samopouzdanja – rekla je Jelena kad je prvi put progovorila o svojim problemima s kilogramima.

U svojim je nastupima stalno isticala i to da joj je dečko Tin Bikić (njegov brat Borna bio joj je i trener) bio velika podrška tijekom svih tih teških godina:

– Prošli smo zajedno kroz dobro, loše i užasno. On je bio ključan za moj povratak u život s točke kada sam čak pomišljala i na samoubojstvo – kaže danas.

Podsjetimo, Jelena je rođena u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju.

Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke:

– Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.

Damir Dokić, bivši boksač i taksist, koji se javno hvalio da se borio u srpskoj vojsci protiv Hrvata, očito je od Jelene želio stvoriti veliku Srpkinju. Zbog toga ju je prisilio da igra za Srbiju (točnije: tadašnju SiCG) iako je ona željela nastupati samo za Australiju. I željela je biti – samo obična djevojka.

Moderni Romeo i Julija

– Voljela sam igrati za Australiju, osjećala sam se kao Australka, a otac mi je to oduzeo. Natjerao me da igram za Srbiju i da to objavim javno. Tukao me remenom kada bih loše odradila trening. Pljuvao me, čupao za kosu, vukao za uši... Jednom me toliko tukao da sam izgubila svijest. Roditelje ne možete birati, poželim li nekad da sam imala normalnog oca? Apsolutno, ali sad sam napokon sretna, pokušala sam se pomiriti s njim nekoliko puta, kad sam odlazila ostavila sam mu sav novac, a u boli sam živjela 30 godina. Samo sam trebala ostaviti ljude koji mi u svom srcu nisu željeli dobro – spomenula je Jelena u jednom od posljednjih intervjua australskim medijima.

U knjizi je pak objasnila kako je ocu više puta godišnje slala gotovo 200.000 australskih dolara samo da je pusti na miru, ali on joj je i dalje zagorčavao život i verbalno maltretiranje nije prestajalo...

Zbog svega toga nekada jedna od najperspektivnijih tenisačica svijeta nije postigla uspjehe kakve su joj stručnjaci predviđali. Njezina karijera bila je puna oscilacija, na neko vrijeme čak se i vratila u Srbiju (između 2001. i 2004. godine), ali najveći uspjesi ostali su joj polufinale Wimbledona iz 2000. i četvrto mjesto na WTA listi 2002. godine.

Ukupno je osvojila šest turnira (i još četiri u konkurenciji parova), posljednji u Kuala Lumpuru 2011. godine, a nakon nekoliko pokušaja povratka, 2014. je i službeno okončala karijeru.

– Povukla sam se iz tenisa a da nisam znala u kojem ću smjeru krenuti dalje. Nisam bila spremna za to, a tada su počeli i problemi s kilogramima. Dok ste profesionalni sportaš, u nekoj ste vrsti mjehura od sapunice, ali to je daleko od stvarnosti. Sve vam se servira, trening, hrana, putovanja, o svemu se tome netko drugi brine. I jako je teško vratiti se nakon toga u normalan život – spomenula je Jelena još jednu dimenziju svoje krize.

Druga se krila u narušenom zdravlju i problemima sa štitnjačom. Sve to dovelo ju je do onih 120 kilograma...

No na kraju su, čini se, ona i Tin ipak postigli neki modus vivendi s Damirom Dokićem, koji sam za sebe kaže da je srpski nacionalist i četnik. I teško može prihvatiti činjenicu da mu kći hoda s Hrvatom! Unatoč svim tim Scilama i Haribdama šovinizma, ljubav između Jelene i Tina je opstala. Nešto kao moderni Romeo i Julija, eno ih, uživaju na hrvatskoj obali. A o njihovoj bi se ljubavi i Jeleninu životu mogao snimiti uistinu dobar film.