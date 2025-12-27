Naši Portali
HRVATSKO PRVENSTVO

Kvarner priredio senzaciju i svladao favorizirani Zadar: Šok priredio i Samobor

Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.12.2025.
u 21:20

Samobor je u Zaboku odličnom završnicom u trećoj četvrtini došao do osam koševa prednosti (52-60)

Košarkaši riječkog Kvarnera 2010 pobijedili su na svom parketu favorizirani Zadar sa 79-69 u utakmici 13. kola domaćeg prvenstva, a iznenađenje je priredio i novi premijerligaš Samobor, koji je slavio s 80-70 na gostovanju u Zaboku.

Zadrani su nakon prve četvrtine imali devet koševa prednosti u Rijeci (17-26), ali su u drugih deset minuta domaći košarkaši postigli 24 koša, a primili samo sedam. Momčad Danijela Jusupa je ponovno bila bolja u trećoj četvrtini (14-23) i s minimalnim vodstvom ušla u zadnjih deset minuta. No, Riječani su uzvratili istom mjerom (24-13) i došli do uvjerljive pobjede.

Predvodio ih je Amerikanac Tahj Eaddy s 19 koševa. Luka Cvitanović je ubacio 17 poena, a Patrik Jambrović je uz 14 koševa imao i sedam skokova za Kvarner.

Vladimir Mihailović je s 21 košem, pet skokova i pet asistencija bio najbolji igrač Zadra. Marko Ramljak i Boris Tišma su ubacili po 16 poena svaki, a Karlo Žganec je spojio 10 koševa i 14 skokova.

Samobor je u Zaboku odličnom završnicom u trećoj četvrtini došao do osam koševa prednosti (52-60). Domća momčad je na početku zadnje četvrtine serijom 7-0 došla na samo poena zaostatka, ali je Samobor sa 12-3 otišao na dvoznamenkastu prednost (72-62) i uspio je sačuvati do kraja dvoboja.

Luka Krajnović je u pobjedničkoj momčadi imao 16 koševa, osam skokova i pet asistencija. Vito Porobić je ubacio 14 poena, a Andro Mirčeta 12.

Henrik Širko je s 20 koševa bio najbolji strijelac Zaboka, a Pavao Paić je spojio 14 poena i evet skokova.

Zadrani su porazom u Rijeci pali na učinak 11-2, a Split ima 11-1. Zabok je treći s 8-5, Samobor je došao do četvrte pozicije sa 7-6, a peti je Kvarner 2010 s učinkom 6-7.

KK Zabok Kvarner 2010 KK Zadar

