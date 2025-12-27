Iz Njemačke stiže jedna dobra i jedna loša vijest za Sigurdssona

Sva tri hrvatska rukometna vratara na koje ozbiljno računa Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske jučer su bila u pogonu. Dominik Kuzmanović briljirao je na vratima Gummersbacha u susretu protiv Hamburga (33:27).

Najzaslužniji je za osvajanje bodova domaćina jer je imao 15 obrana, uz 36,6 posto uspješnih obrana. Na takvom nivou trebat će nam na predstojećem europskom prvenstvu.

Matej Mandić i Matija Špikić igrali su međusobno. Eisenach je izgubio od Magdeburga (25:30). Špikić je za domaću momčad imao tek pet obrana, uz skromnih 17,2 posto obranjenih šuteva dok Matej Mandić nije dobio priliku da stane među vratnice Magdeburga. Cijelu utakmicu branio je Španjolac Hernandez koji je sakupio 11 obrana, uz 34,4 posto uspješno obranjenih šuteva.