Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Iz Njemačke stiže jedna dobra i jedna loša vijest za Sigurdssona

Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
27.12.2025.
u 19:44

Sva tri hrvatska rukometna vratara na koje ozbiljno računa Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske jučer su bila u pogonu

Sva tri hrvatska rukometna vratara na koje ozbiljno računa Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske jučer su bila u pogonu. Dominik Kuzmanović briljirao je na vratima Gummersbacha u susretu protiv Hamburga (33:27).

Najzaslužniji je za osvajanje  bodova domaćina jer je imao 15 obrana, uz 36,6 posto uspješnih obrana. Na takvom nivou trebat će nam na predstojećem europskom prvenstvu.

Matej Mandić i Matija Špikić igrali su međusobno. Eisenach je izgubio od Magdeburga (25:30). Špikić je za domaću momčad imao tek pet obrana, uz skromnih 17,2 posto obranjenih šuteva dok Matej Mandić nije dobio priliku da stane među vratnice Magdeburga. Cijelu utakmicu branio je Španjolac Hernandez koji je sakupio 11 obrana, uz 34,4 posto uspješno obranjenih šuteva. 
Ključne riječi
Dagur Sigurdsson Gummerasbach Matej Mandić Dominik Kuzmanović rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!