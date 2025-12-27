Naši Portali
Rukomet

Najbolja hrvatska vratarka po postotku obrana potpisala novi ugovor

Autor
Damir Mrvec
27.12.2025.
u 19:30

U prošloj sezoni Lucija Bešen bila je najbolja vratarka Prve hrvatskje lige, s postotkom uspješnosti obrana od 42.5 posto, odnosno, bila je jedina vratarka lige koja se nalazila iznad visokih 40 posto, pri čemu je branila svaki pet sedmerac

Lucija Bešen, hrvatska rukometna vratarka, potpisala je novi ugovor Podravka Vegetom čije će boje braniti do kraja sezone 2027./2028. Od njezinog dolaska u Koprivnicu, Lucija je tri puta osvajala Kup Hrvatske te dva puta naslov prvakinja Hrvatske.

U prošloj sezoni Lucija Bešen bila je najbolja vratarka Prve hrvatske lige, s postotkom uspješnosti obrana od 42.5 posto, odnosno, bila je jedina vratarka lige koja se nalazila iznad visokih 40 posto, pri čemu je branila svaki pet sedmerac.

Uz odlične nastupe u domaćim natjecanjima, kontinuitet sjajnih nastupa tijekom sezona provedenih u Koprivnici, Lucija je prenijela i u Europsku ligu i u Ligu prvakinja.

Osim što je u prošloj sezoni ekipa bila najbolja u ključnim trenucima u najelitnijem europskom klupskom natjecanju, Lucija je primila i pojedinačnu nagradu ‘player of the match’ na domaćoj utakmici protiv Bresta.

– Mislim da moramo biti zadovoljne sa svim uspjesima do sada. Ovdje sam već četvrtu godinu i mislim da je projekt, koji je tada bio predstavljen pred mene, stvarno pogođen. Vidi se naš rast kroz godine, ali trebamo ostati ambiciozne kako bi nastavile s takvim rezultatima te napravile još veći iskorak.

Sigurno da je igranje nokaut faze Lige prvakinja uspjeh, odnosno iskorak jer smo sezonu ranije igrale Europsku Ligu. Na nama je sada da napravimo sve da to ponovimo, dok je u nokaut fazi sve moguće.

Ciljevi su uvijek isti, osvajanje domaćih titula i što duži put u Europi. Gradom i samim životom u Koprivnici sam zadovoljna. Naviknula sam odavno, a uvjeti u Klubu su na visokom nivou.

Smatram da napredujem vratarski, dobro radimo kroz treninge i sakupljamo iskustvo kroz utakmice u Europi. To je jedina ispravna kombinacija za napredak – rekla je naša vratarka u nastavku te za kraj ostavila poruku za mlade rukometašice.
Ključne riječi
Liga prvakinja Koprivnica Podravka Vegeta Lucija Bešen rukomet

