Kompost ne trpi sve: Ovih 6 namirnica i otpada pretvaraju 'crno zlato' u smrdljivu katastrofu
Kompostiranje je jedan od najjednostavnijih načina da kućni otpad pretvorimo u vrijedno 'crno zlato' za vrt i balkonske teglice. No, dobra vijest ima jednu važnu kvaku: nije sve dobar biootpad. Pogrešne namirnice mogu privući štetočine, usporiti razgradnju, stvoriti neugodne mirise i prenijeti bolesti na biljke. Zato je pametno znati što se u komposter nikako ne baca, čak i ako zvuči 'prirodno'.
Meso, kosti i riba: Ovi ostaci vrlo brzo počnu neugodno mirisati i lako privlače muhe, štakore, kune i susjedove mačke. U kućnom kompostu razgradnja je spora, pa se problem samo rasteže tjednima. Osim toga, može se povećati rizik od nepoželjnih bakterija i kontaminacije komposta.
Mliječni proizvodi: Mliječni otpad se u komposteru često pretvara u 'mirisnu bombu' i privlači štetočine jednako kao i meso. Masnoća i proteini iz mliječnih proizvoda sporo se razgrađuju i remete ravnotežu komposta. Rezultat može biti ljepljiva, kisela masa koja se teško prozračuje i počinje trunuti.
Ulje i masna hrana: Ulje obloži ostatke i napravi film koji sprječava kisik da dođe do materijala, a kompost bez zraka brzo krene u smrdljivu, anaerobnu razgradnju. Masna hrana se razgrađuje sporo i često potiče razvoj nepoželjnih mikroorganizama. Uz to, masnoće su magnet za glodavce i druge životinje.
Kuhana hrana i ostatci gotovih jela: Kuhani obroci često sadrže ulje, sol, začine i umake koji nisu prijatelji kućnog komposta. Takvi ostaci se brže kvare, jače mirišu i lakše privuku štetočine nego sirovi biljni otpaci. Poseban problem je što se u smjesi teže kontrolira što je točno završilo unutra.
Iznutrice i 'bio' otpad kućnih ljubimaca: Izmet mesoždera može sadržavati parazite i bakterije koji se u kućnim uvjetima često ne unište dovoljno visokom temperaturom. To znači da kompost može postati zdravstveni rizik, posebno ako ga koristite za povrtnjak. Pijesak za mačke, čak i 'biorazgradiv', često nije siguran izbor zbog moguće kontaminacije i dodataka.
Bolesne biljke i korovi sa sjemenom: Listovi i stabljike zaražene gljivicama ili drugim bolestima mogu u kompostu preživjeti i kasnije se vratiti u vrt. Korovi koji su već pustili sjeme mogu se 'prošvercati' kroz komposter i iduće sezone vam niknuti posvuda. Kućni kompost često ne postiže temperaturu koja pouzdano uništava spore i sjemenke.