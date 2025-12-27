Poznati zagrebački restoran zatvara vrata: 'Hvala vam što ste vjerovali u našu viziju...'

Popularni zagrebački restoran Maredo, poznat po grill specijalitetima i kao mjesto okupljanja brojnih generacija gostiju, objavio je da 3. siječnja zatvara svoja vrata. Vijest su podijelili putem društvenih mreža, zahvalivši se gostima, zaposlenicima i partnerima na godinama zajedničkih uspomena.

"Dragi prijatelji, 3. siječnja, zatvaramo vrata restorana Maredo, mjesta koje je godinama bilo vaš izbor za slavlja, druženja, vrhunske grill okuse i nezaboravne trenutke. Od prvih dana do posljednjih trenutaka, svaki je obrok, svaki osmijeh i svaki susret bio dio jedne posebne priče vaše i naše. Hvala vam što ste birali Maredo, vjerovali u našu viziju i s nama dijelili važne trenutke svojih života. Hvala našem predanom timu kuharima, konobarima, partnerima i prijateljima koji su svakog dana unosili strast, trud i profesionalnost u sve što smo radili. Iako zatvaramo vrata ovog restorana, uspomene, prijateljstva i iskustva koje smo zajedno stvorili ostaju trajno u našim srcima. Sljedeće poglavlje? Uskoro…", stoji u objavi. Oproštaj s gostima obilježit će posljednjom zabavom povodom zatvaranja, uz plesače, razne performanse i "fire show".