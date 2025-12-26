Naši Portali
'NIJE OPCIJA'

Andy Bara otkrio pravu istinu o transferu Dominika Livakovića: To su lažne vijesti

Autor
Edi Džindo
26.12.2025.
u 22:10

Hrvatska reprezentativna jedinica nezadovoljna je statusom u Gironi, za koju Livaković nije upisao ni sekunde od dolaska na posudbu iz Fenerbahçea

Prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković je pred jednom od najvećih prekretnica svoje profesionalne nogometne karijere.

Hrvatska reprezentativna jedinica nezadovoljna je statusom u Gironi, za koju Livaković nije upisao ni sekunde od dolaska na posudbu iz Fenerbahçea.

Hrvatski vratar zato planira raskinuti posudbu u siječnju kako bi se vratio u Tursku. Od tamo će onda čekati daljnji rasplet situacije oko potencijalnog transfera na kojeg i dalje ima pravo.

Dalic

Jedan igrač smije biti u jednoj sezoni registriran za najviše tri kluba, a nastupiti za najviše dva. U dva je bio, a samo je u Turskoj upisao minute. Istanbulski velikan također ne računa na njega pa je za očekivati zimski transfer u pravu sredinu.

Mjesecima se već spominje povratak u zagrebački Dinamo, a želja za tim transferom je obostrana. Međutim, uvijek treba obratiti pozornost i na ponude ostalih europskih velikana kojih će sigurno biti.

Jedan od kandidata za njegov potpis je talijanski velikan Juventus, no samo u ulozi rezervnog vratara, što Dominiku ne odgovara, a pojavila se u grčkim medijima i informacija da je Livaković i blizu potpisa za tamošnji Panathinaikos. Međutim, vrlo brzo je stigao demantij.

- Livaković trenutačno nije opcija za Panathinaikos, ti izvještaji su lažne vijesti - rekao je na temu potencijalnog transfera hrvatskog vratara Andy Bara, jedan od najpoznatijih hrvatskih agenata, a o tome je izvijestio insajder Lorenzo Lepore.

Ključne riječi
Dinamo andy bara Panathinaikos Transfer Dominik Livaković

