Andy Bara otkrio pravu istinu o transferu Dominika Livakovića: To su lažne vijesti

Prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković je pred jednom od najvećih prekretnica svoje profesionalne nogometne karijere.

Hrvatska reprezentativna jedinica nezadovoljna je statusom u Gironi, za koju Livaković nije upisao ni sekunde od dolaska na posudbu iz Fenerbahçea.

Hrvatski vratar zato planira raskinuti posudbu u siječnju kako bi se vratio u Tursku. Od tamo će onda čekati daljnji rasplet situacije oko potencijalnog transfera na kojeg i dalje ima pravo.

Jedan igrač smije biti u jednoj sezoni registriran za najviše tri kluba, a nastupiti za najviše dva. U dva je bio, a samo je u Turskoj upisao minute. Istanbulski velikan također ne računa na njega pa je za očekivati zimski transfer u pravu sredinu.

Mjesecima se već spominje povratak u zagrebački Dinamo, a želja za tim transferom je obostrana. Međutim, uvijek treba obratiti pozornost i na ponude ostalih europskih velikana kojih će sigurno biti.

Jedan od kandidata za njegov potpis je talijanski velikan Juventus, no samo u ulozi rezervnog vratara, što Dominiku ne odgovara, a pojavila se u grčkim medijima i informacija da je Livaković i blizu potpisa za tamošnji Panathinaikos. Međutim, vrlo brzo je stigao demantij.

- Livaković trenutačno nije opcija za Panathinaikos, ti izvještaji su lažne vijesti - rekao je na temu potencijalnog transfera hrvatskog vratara Andy Bara, jedan od najpoznatijih hrvatskih agenata, a o tome je izvijestio insajder Lorenzo Lepore.