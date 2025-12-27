Naši Portali
GODINE SU SAMO BROJ

VIDEO Nastavlja se lov na nestvarni broj: Ronaldo zabio na Brozovićevu asistenciju

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Okhdood
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
27.12.2025.
u 20:22

U kakvoj formi igra, nije nemoguće da do tog uspjeha i dođe budući da je ove sezone zabio već 13 pogodaka u 14 nastupa

U 10. kolu saudijske Pro Lige, vodeći Al-Nassr pobijedio je pretposljednji Al-Okhdood s 3:0 i zadržao stopostotni učinak. Dvostruki strijelac za pobjedničku momčad bio je legendarni Portugalac Cristiano Ronaldo, dok je treći pogodak postigao Joao Felix.

Ronaldo je doveo domaću momčad u vodstvo u 31. minuti nakon asistencije Al-Amrija, a na 2:0 povisio je u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Asistent kod drugog njegovog gola bio je bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena, Felix je postavio konačni rezultat. Sve pogotke Al-Nassra možete pogledati OVDJE.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Nastavlja se tako lov portugalske zvijezde na nestvarni rekord od 1000 pogodaka u profesionalnoj karijeri, a s ova dva došao je do broja od 950. U kakvoj formi igra, nije nemoguće da do tog uspjeha i dođe budući da je ove sezone zabio već 13 pogodaka u 14 nastupa.

Najviše ih je postigao u dresu Real Madrida, čak 450, a za reprezentaciju Portugala protivničku mrežu je tresao 143 puta. Dodao je još 145 u dresu Manchester Uniteda, 106 za Al-Nassr, 101 za Juventus i pet za Sporting.
Al-Nassr Marcelo Brozović Cristiano Ronaldo

