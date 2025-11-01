Naši Portali
'ZNA SE TKO JE KRIMINALAC'

Stigao odgovor Bruni Mariću, javio mu se administrator stranice koja je objavila VAR snimke

Zagreb: Komisija nogometnih sudaca HNS-a o slučaju 'VAR'
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 17:29

Nakon što je bivši šef hrvatskih sudaca Bruno Marić u nedavnom istupu osobu koja je objavila sporne snimke iz VAR sobe nazvao "mišem" i "kriminalcem", nije trebalo dugo čekati na odgovor. Javio se Frane Godinović, administrator ugašene Facebook stranice koja je pokrenula aferu

Bruno Marić, koji se rijetko oglašavao otkako je u srpnju prošle godine podnio ostavku na mjesto šefa Sudačke komisije pri HNS-u, u razgovoru za Sportklub oštro je osudio čin objave snimki. "Taj kriminalac, taj miš koji je pustio to van i neprimjereno, neovlašteno distribuirao... vjerojatno je previše glup da bi shvatio kako je napravio najveću štetu hrvatskom nogometu u cijelosti, imidžu Hrvatske u cijelosti", izjavio je Marić, dodavši kako od cijele afere nitko nije imao koristi, već je samo srušen ugled hrvatskog suđenja i nogometa.

Ekspresan odgovor stigao je od prozvanog Frane Godinovića, administratora sada već ugašene Facebook stranice "Dnevnik nervoznog hajdukovca od rođenja", koja je u ožujku prošle godine objavljivala snimke i pokrenula takozvanu VAR aferu. Godinović, koji je zbog objava i sam bio pod pritiskom, nije ostao dužan bivšem sudačkom šefu, prihvativši nadimke koje mu je Marić nadjenuo, ali uz žestok protuudarac i podsjetnik na posljedice koje je afera izazvala.

"Neko miš, neko štakor... Ponosan sam da me ovakvi revolveraši zovu mišom i kriminalcem", započeo je Godinović svoju reakciju, nakon čega je prešao na direktne aluzije. "Po mom skromnom mišljenju, osim policije i vojske, samo kriminalci hodaju ulicama RH naoružani. Po toj logici, zna se tko je kriminalac, ali držimo se mi VAR afere", poručio je, jasno ciljajući na Marićevu prošlost i potpisavši se na kraju objave kao "Miš Kriminalac".

Godinović je u nastavku podsjetio na, prema njegovim riječima, konkretne rezultate afere. Ustvrdio je kako je dokazao da je Marić "lažirao snimku iz VAR sobe s utakmice Osijek - Dinamo" te da se više puta nije poštivao VAR protokol. "A uz sve to danas imamo komunikaciju iz VAR sobe za skoro svaku spornu situaciju, što je također posljedica VAR afere", naglasio je, ističući kako je afera donijela veću transparentnost, suprotno Marićevim tvrdnjama o isključivoj šteti. Svoju poruku zaključio je izrazivši žaljenje što ga Marić nije tužio: "Jako sam tužan što ja nisam dobio takvu prijetnju, jer bi s guštom išao na sud s njim".
HNL VAR snimke Bruno Marić

