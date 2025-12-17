Naši Portali
SOLDO ZA VL

'U Gorici sam zaplakao jer mi se skupilo svega, a Bobanove riječi nisu me zabrinule'

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
17.12.2025.
u 08:00

– Jako sam se veselio tom povratku. U Dinamu sam od ulaznih juniora i Dinamo mi jako puno znači, navijam za plave od malih nogu, uvijek su mi bili broj jedan i kad sam se vraćao osjećaj je bio predivan. Pogotovo je sad lijepo kad igram više, nikad neću zažaliti što sam se vratio na Maksimir.

Marka Soldu nismo puno vidjeli na djelu u Dinamu, igrao je uglavnom u kupu, dobivao ‘mrvice’ u HNL-u, a onda je startao protiv Betisa. Smatramo da je trebao dobiti više prilika da bi se uopće vidjelo kakav je igrač kojeg je Dinamo vratio iz Osijeka, iskoristio pravo otkupa za milijun eura nakon što je odlično igrao za osječki klub i tamo se iskazao, pokazao da je spreman za velike stvari u HNL-u. Uostalom, ne bi ga Dinamo otkupio za taj novac da u njemu plavi nisu vidjeli igrača za maksimirski klub.

Za početak, puno je ljudi pitalo imate li kakve veze sa Zvonimirom Soldom, bivšim reprezentativcem, igračem i trenerom Dinama?

HNL Dinamo Marko Soldo

