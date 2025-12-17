'U Gorici sam zaplakao jer mi se skupilo svega, a Bobanove riječi nisu me zabrinule'

Marka Soldu nismo puno vidjeli na djelu u Dinamu, igrao je uglavnom u kupu, dobivao ‘mrvice’ u HNL-u, a onda je startao protiv Betisa. Smatramo da je trebao dobiti više prilika da bi se uopće vidjelo kakav je igrač kojeg je Dinamo vratio iz Osijeka, iskoristio pravo otkupa za milijun eura nakon što je odlično igrao za osječki klub i tamo se iskazao, pokazao da je spreman za velike stvari u HNL-u. Uostalom, ne bi ga Dinamo otkupio za taj novac da u njemu plavi nisu vidjeli igrača za maksimirski klub.



Za početak, puno je ljudi pitalo imate li kakve veze sa Zvonimirom Soldom, bivšim reprezentativcem, igračem i trenerom Dinama?