BREAKING
18. KOLO HNL-A

Istra pobijedila u Varaždinu i probila se na treće mjesto ljestvice

Varaždin i Istra sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

VL
Autor
Hina
19.12.2025.
u 18:20

Istra 1961 je povela u 25. minuti golom Smaila Prevljaka. Samo dvije minute kasnije Ivan Mamut je bio strijelac za izjednačenje, ali su do novog vodstva gosti stigli u 46. minuti kada je varaždinsku mrežu pogodio Vinko Rozić. Sve je zaključeno novim golom Prevljaka u 68. minuti za konačnih 3-1.

U prvom dvoboju 18. kola HNL-a, posljednjem u prvom dijelu sezone, nogometaši Istre 1961 svladali su u gostima Varaždin s 3-1 (1-1). Ovom pobjedom Istra 1961 se probila na treće mjesto ljestvice. Pulska momčad ima bod više od četvrtog Slaven Belupa i sada tri više od Varaždina.

Gosti su bolje otvorili utakmicu te su nakon nekoliko propuštenih situacija pred domaćim vratima poveli u 25. minuti. Nakon kornera se dobro snašao Prevljak te je iz okreta pogodio varaždinsku mrežu za vodstvo Istre 1961 od 1-0.

Nije se dugo čekalo na uzvrat domaćina. Nakon što su gosti izgubili loptu Duvnjak je napravio veliki dio posla, asistirao Mamutu koji je izjednačio rezultat na 1-1.

Samo četiri minute kasnije mogao je Mamut zabiti i svoj drugi pogodak na utakmici, dok je veliku šansu Varaždin propustio u 40. minuti. Udarac Mamuta odbio je gostujući vratar Kolić, a lopta je došla do Tavaresa koji je na pladnju imao pogodak i vodstvo Varaždina, ali nije bio precizan.

Kazna je uslijedila odmah na startu drugog poluvremena. Prevljak i Frederiksen su lijepo kombinirali, a kvalitetnu gostujuću akciju zaključio je Rozić golom za 2-1 i novo vodstvo pulskog sastava. Nisu gosti na tome stali već je Prevljak u 68. minuti postigao svoj drugi pogodak na susretu. Precizno je pogodio suprotni kut domaćih vrata i povećao prednost na 3-1.

Do kraja utakmice Varaždin je pokušao zakomplicirati dvoboj, ali nije uspio. Prvo je Nasraoui ispucavši loptu s gol linije spasio goste, potom je u 90. vratar Kolić sjajno reagirao kod udarca Mamića, a u nadoknadi je i okvir vrata spasio goste te je Istra 1961 sačuvala prednost i tri boda u svom džepu.

U subotu od 15 sati igraju Osijek - Slaven Belupo te od 17.45 sati na maksimirskom stadionu Dinamo - Lokomotiva. Nedjeljni parovi su Hajduk - Vukovar 1991 od 15 sati, dok će posljednju utakmicu prvog dijela sezone odigrati Rijeka - Gorica na Rujevici od 17.45 sati.
Ključne riječi
Varaždin Istra

