Dinamo ostao bez ključnog igrača pred utakmicu s Lokomotivom: Njegov izostanak teško će pokriti

Dinamo u subotu od 17:45 očekuje posljednja utakmica jesenskog dijela HNL-a protiv Lokomotive na Maksimiru. Mario Kovačević u toj utakmici neće moći računati na dva bitna igrača, Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera koji se spremaju za Afrički kup nacija u siječnju, a njima dvojici sada su se kao 'nedostupni' pridružili i Leon Jakirović i Noa Mikić.

17-godišnji stoper i 18-godišnji desni bek pridružit će se mladoj momčadi plavih koju istog dana očekuje susret trećeg kola U-21 Premier League International Cupa protiv Newcastlea. Riječ je o jednom od najprestižnijih natjecanja za nogometaše do 21 godine. Ovo mu je deseto izdanje, a igra se u formatu od 32 momčadi koje su raspoređene u četiri skupine od osam klubova. Dinamo je stalni član natjecanja od sezone 2016./17., a najveći uspjeh mu je izgubljeno finale od Bayerna 2019.

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka

U ovogodišnjem izdanju nalaze se na drugom mjestu skupine sa šest bodova iz dva kola (pobjede 1:0 protiv Nottingham Foresta i 2:1 protiv Chelseaja). Na prvom mjestu su mladići iz PSG-a s bodom više i utakmicom više. U natjecanju sudjeluje 16 momčadi iz Engleske i 16 iz ostatka Europe.

Za Dinamo će zasigurno veći udarac biti izostanak 18 -godišnjeg Mikića koji se etablirao kao najbolje rješenje na desnom beku nakon ozljede Morisa Valinčića i neuspjelih eksperimenata s Kevinom Theophille.Catherineom i Mateom Lisicom na toj poziciji. Nastupio je u posljednjih šest utakmica plavih. U posljednje tri utakmice bio je zamijenjen, a dvaput je umjesto njega ulazio Niko Galešić pa je za očekivati da će on započeti utakmicu s Lokomotivom.

Jakirović još nije upisao ni minutu za seniorsku momčad.