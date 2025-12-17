Naši Portali
ŠOK NA POLJUDU

Marko Livaja mogao bi otići iz Hajduka?! Poruka njegovog menadžera nije mogla biti jasnija

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/4
Autor
Patrik Mršnik
17.12.2025.
u 16:00

Unatoč dobrim rezultatima, u Hajduku ključaju sukobi koji bi mogli dovesti do odlaska klupske ikone. Dok su odnosi na relaciji sportski direktor - trener - kapetan narušeni, za 24sata se javio zastupnik Marka Livaje, Vincenzo Cavaliere, i prokomentirao njegovu budućnost

"Posao agenta je da svog igrača učini sretnim. Ako nije sretan u Hajduku, moj je posao pronaći mu sredinu u kojoj će biti sretan." Riječi su ovo Vincenza Cavalierea, menadžera Hajdukove ikone Marka Livaje za 24 sata, koje su odjeknule hrvatskim nogometnim eterom i potvrdile da je budućnost miljenika navijača neizvjesna. Iako je Livaja pod ugovorom do ljeta 2027., a sve je bilo spremno i za produljenje, narušeni odnosi u svlačionici cijelu su priču stavili na čekanje.

U pozadini svega je sukob na tri fronte. Sportski direktor Goran Vučević nije zadovoljan igrom pod trenerom Gonzalom Garcijom i traži ofenzivniji pristup. Garcia, s druge strane, ignorira sugestije i brani se rezultatima, a u tom je srazu vizija ceh, kako se čini, platio kapetan. Marko Livaja, igrač koji je godinama nosio klub, nezadovoljan je statusom i minutažom, što je dovelo do točke pucanja i zastoja u pregovorima oko novog ugovora.

"Livaja nije i neće biti problem za Hajduk, bez obzira na to što se trenutno događa i kakav je njegov trenutačni status, a klub mora odlučiti kako će dalje", dodao je Cavaliere.

Situacija je za Hajduk gotovo nerješiva i događa se, apsurdno, dok klub stoji visoko na ljestvici SHNL-a. Kako se odreći Vučevića kojeg su molili da se vrati, Garcije koji ima rezultate i visoku otpremninu, ili Livaje koji je sa 96 golova i 46 asistencija postao legenda kluba? Dok se čeka rasplet, momčad pati, a navijači strahuju od još jedne sezone u kojoj bi autodestrukcija mogla uništiti snove o naslovu prvaka, kojeg čekaju sad već više 20 godina.
Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar fidelio
fidelio
16:34 17.12.2025.

Meni su jednom rekli: I noga vrit je korak naprijed...

Avatar Ričard
Ričard
16:10 17.12.2025.

Prije ili poslije svi mi idemo. Amen.

