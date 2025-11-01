Ovo je najveći gubitnik novog Dinama, teorije zavjere oko njegovog neigranja nemaju smisla

Pitanje statusa 28-godišnjeg ofenzivnog veznjaka Roberta Mudražije u Dinamu je među najvećim enigmama uvodnog dijela HNL sezone. Nakon što je ovog ljeta stigao u Dinamo iz redova Lokomotive, od mogućih 1350 minuta na terenu je proveo tek 122 minute. Od 24 igrača koji su u Dinamu ove sezone dobili neke minute u natjecateljskim utakmicama, samo su Marko Soldo (97) i Ivan Filipović (90) dobili manje minuta. Uoči današnjeg derbija s Rijekom, trener Dinama Mario Kovačević je na konferenciji za medije dobio pitanje upravo o statusu Mudražije.

- U vezi imamo najveću konkurenciju. Robert je dobio priliku, ali ne previše. Ja sam taj koji odlučuje koga staviti, ako netko pogleda našu veznu liniju, ne može reći da sam stavio juniora pa podcijenio Roberta na neki način protiv Vukovara. Vjerujem da će Mudražija ako dobije priliku dobro se pokazati, a bit će od mnogo koristi do zime - rekao je trener Dinama na konferenciji za medije.

Navijači Dinama su vrlo brzo počeli gajiti iznimne simpatije prema Mudražiji. Njegovi dresovi se prodaju jako dobro, njegovo ime se skandira na brojnim utakmicama, a u nekoliko navrata su navijači u poodmaklim fazama utakmica skandiranjima direktno od Kovačevića tražili uvođenje Mudražije u igru. Naravno, jedan dio tih simpatija temelji se na Mudražijinim nogometnim izvedbama, ali vlada dojam da je većim dijelom Mudražija zavrijedio sve te simpatije zbog sentimenta, zato što je domaći dečko. Te simpatije prema Mudražiji su se, uslijed ove male minutaže, među jednim dijelom navijača kanalizirale u bijes prema klubu zato što oni smatraju da Robert zaslužuje puno više prilika.

Međutim, navijači nikad neće znati što se točno događa iza kulisa, što se točno događa na treninzima. Nijedan ozbiljan klub, pa tako ni Dinamo, nikad neće pokopati svog igrača u kontekstu toga da trener ili netko iznad trenera javno govori o tome da igrač loše radi ili se loše ponaša, barem ne dok je igrač još u klubu. Ne znamo kakva je situacija s Mudražijom niti koji su točni razlozi njegovog neigranja, ali sigurno Mario Kovačević ne bi mazohistički naudio svojoj poziciji i svojem trenerskom poslu.

Nijednom treneru nije u interesu na klupi držati igrače za koje misli da bi zaista mogli doprinijeti i napraviti razliku. Ako je trener na osnovu viđenog na treninzima donio zaključak da su drugi igrači znatno bolji, teško mu to može itko osporiti, jer trener je taj koji svaki dan radi s igračima te vidi i zna bolje od svih nas kakva je zaista situacija.

U ovakvim situacijama navijači, mediji i ostali dionici hrvatske nogometne javnosti moraju priznati da jednostavno nemaju tu količinu informacija i uvida koju ima stručni stožer. što je i normalno. Primjerice, ne možemo sa stopostotnom sigurnosti znati je li Mudražija ove sezone toliko dobar nogometaš kao što je bio prošle. Jedino što znamo je to da u Dinamovom trenutačnom 4-3-3 sustavu, gdje u principu ofenzivnih veznjaka ni nema (igrači poput Vidovića češće dobivaju priliku na krilima), Mudražijina istinska pozicija zapravo i ne postoji. Još jednom je važno ponoviti, u ovom tekstu se (osim nekih servisnih informacija) ništa decidirano ne tvrdi o Mudražiji u Dinamu, već se samo ističe da ne trebamo donositi definitivne zaključke ako nemamo sve dostupne informacije o situaciji.

Sve one teorije da Mudražija ne igra zato što ga nije doveo Zvonimir Boban su u najmanju ruku upitne, a samo dva primjera potvrđuju da takav narativ baš i nema smisla. Da je samo do toga kog je Boban doveo, a kog nije, onda ni igrači poput Ivana Nevistića i Josipa Mišića ne bi igrali baš puno, a njih dvojica su po minutaži među četiri najkorištenija Dinamova igrača ove sezone, uz Morisa Valinčića i Scotta McKennu.

Naravno, s površinske perspektive davanje samo 122 minute igraču koji je prošle sezone bio treći najbolji igrač lige (iza Livaje i Fruka) izgleda kao podcjenjivanje, ali to je samo to; površinska perspektiva. Stoga će ova priča, barem zasad, još uvijek prema javnosti ostati enigma. A vjerojatno ćemo pravu istinu saznati tek kad cijela Mudražijina epizoda u Dinamu završi, bilo to iz njegove, ili iz klupske perspektive.