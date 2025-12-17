Naši Portali
POTVRĐEN TERMIN

Odlučeno kada će se odigrati prekinuta utakmica Istre i Rijeke

Pula: Utakmica Istre 1961 i Rijeke prekinuta nakon samo 15 minuta zbog guste magle
Foto: Sasa Miljevic
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 13:50

Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

Utakmica 17. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige između Istre 1961 i Rijeke, prekinuta zbog magle u 16. minuti pri rezultatu 1:1, nastavit će se u utorak, 20. siječnja 2026. godine od 16 sati na stadionu Aldo Drosina u Puli. Povjerenik za natjecanje SuperSport HNL-a, Antonio Grahovac, odluku o terminu donio je uz suglasnost obaju klubova i uz potvrdu nositelja TV prava.

Posljednja utakmica 17. kola SuperSport HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na stadionu Aldo Drosina prekinuta je u 22. minuti prvog poluvremena zbog guste magle koja je onemogućila normalne uvjete za igru.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Domaćin je poveo već u petoj minuti nakon velike greške gostujućeg vratara Zlomislića. Frederiksen je pucao iz daljine, Zlomislić je loše reagirao, što je iskoristio Lawal pogodivši iz blizine. No, samo četiri minute kasnije Rijeka je izjednačila. Oreč je ubacio s desne strane, a Menalo glavom pogodio za 1-1.

U 15. minuti utakmica je nakratko prekinuta. Magla je postala sve gušća zbog čega je došlo do promjene lopte, pa se nastavilo igrati sa crvenom. Međutim, u 20. minuti sudac je povukao ekipe s terena jer su uvjeti za igru bili sve teži. Objavljeno je kako će prekid trajati desetak minuta nakon čega će se vidjeti može li se igrati. Kako nije bilo pomaka, sudac Ante Čulina je prekinuo utakmicu.

HNL Rijeka Istra

