SASTAO SE I S MALEŠOM

Šef HNS-a se pojavio na Poljudu i razgovarao s predsjednikom Hajduka

VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 09:01

Na sastanku se razgovaralo o tekućim aktualnostima u Županijskom nogometnom savezu Splitsko-dalmatinske županije.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, sastao se jučer u Splitu s predsjednikom Županijskog nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije Hrvojem Malešom i predsjednikom Hajduka Ivanom Bilićem.

Na sastanku održanom u prostorijama HNK Hajduk na stadionu Poljud, uz predsjednika Kustića sastanku je prisustvovao i dopredsjednik HNS-a Ile Topuzović.

Maleš je ovoga rujna izabran, a potom u studenom formalno potvrđen kao novi predsjednik ŽNS-a Splitsko-dalmatinske županije, a na sastanku s čelnikom HNS-a pridružio mu se predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Hajduk Ivan Bilić Marijan Kustić

Avatar Castro
Castro
09:33 17.12.2025.

On ce se svim silama potruditi da njegov ajduk bude prvak...

