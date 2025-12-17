Šef HNS-a se pojavio na Poljudu i razgovarao s predsjednikom Hajduka

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, sastao se jučer u Splitu s predsjednikom Županijskog nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije Hrvojem Malešom i predsjednikom Hajduka Ivanom Bilićem.

Na sastanku održanom u prostorijama HNK Hajduk na stadionu Poljud, uz predsjednika Kustića sastanku je prisustvovao i dopredsjednik HNS-a Ile Topuzović.

Maleš je ovoga rujna izabran, a potom u studenom formalno potvrđen kao novi predsjednik ŽNS-a Splitsko-dalmatinske županije, a na sastanku s čelnikom HNS-a pridružio mu se predsjednik Hajduka Ivan Bilić.

Na sastanku se razgovaralo o tekućim aktualnostima u Županijskom nogometnom savezu Splitsko-dalmatinske županije.