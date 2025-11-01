Otkriveno: Dinamo je za ovog igrača odbijao ponude velikana, pazite tko je sve bio u redu

Nedavnim golom protiv Fiorentine u stilu Zinedinea Zidanea, svojim prvijencem za Inter, Petar Sučić ponovno je dospio na naslovnice talijanskih medija. Taj je potez samo potvrdio ono što su u milanskom klubu znali mjesecima ranije – da su ugrabili igrača predodređenog za najveće stvari. Mnogi ga već vide kao prirodnog nasljednika Henriha Mhitarjana na poziciji lijeve polutke, a priča o njegovom dolasku u Serie A pokazuje zašto je Inter bio korak ispred svih. U utrci za dragulja Dinama sudjelovali su brojni europski velikani, no sportski direktor Intera Piero Ausilio povukao je pobjednički potez u tišini, kada to nitko nije očekivao.

Posao je, naime, zaključen u završnim mjesecima 2024. godine, u trenutku kada je Sučić proživljavao jedan od najtežih trenutaka svoje mlade karijere. Krajem studenog te godine zadobio je frakturu metatarzalne kosti, ozljedu koja ga je udaljila s terena na tri duga mjeseca. Za mnoge klubove to bi bio znak za oprez i povlačenje, no za Inter je to bila prilika. Tehničko osoblje Nerazzurra prepoznalo je njegov potencijal još u rujnu, označivši ga kao buduću zvijezdu, a teška ozljeda nije nimalo poljuljala njihovo povjerenje. Upravo suprotno, Ausilio je iskoristio situaciju i postigao dogovor s Dinamom dok je Sučić još bio izvan pogona.

Ta demonstracija potpunog i apsolutnog povjerenja pokazala se ključnom. Dok je Inter u tišini gradio temelje za budućnost, drugi su velikani tek počeli kucati na vrata Maksimira, ali zakasnili su. Među klubovima koji su stajali u redu bili su Milan, Juventus, Atlético Madrid i Borussia Dortmund. Neki od njih bili su spremni ponuditi i veće iznose od onih 14 milijuna eura (plus 2,5 milijuna u bonusima) koliko je Inter na kraju platio, no tada je na scenu stupila Sučićeva riječ, koja se pokazala jačom od bilo kakve financijske ponude.

Najuporniji u pokušajima da pokvare posao Interu bili su upravo njihovi najveći rivali. Milan se, primjerice, ozbiljnije javio tek nakon Sučićeva oporavka, prikupljajući informacije tijekom siječanjske utakmice Lige prvaka na Maksimiru, koju je Sučić zbog ozljede propustio. U istom razdoblju još je agresivniji bio Juventus. Tadašnji direktor Cristiano Giuntoli održao je čak dva videopoziva s čelnicima Dinama, očajnički pokušavajući preoteti igrača. Međutim, svi njihovi napori bili su uzaludni. Sučić je već ranije donio odluku i dao obećanje Interu.

Istu su sudbinu doživjeli i Atlético Madrid te Borussia Dortmund. Oba kluba bila su spremna na stol staviti izdašnije ponude, no mladi hrvatski veznjak ostao je vjeran riječi danoj Pieru Ausiliju. Odbio je bogatije ugovore kako bi ispoštovao dogovor s klubom koji mu je vjerovao onda kada je bilo najteže. U konačnici, nije samo Interova vizija pobijedila, već i Sučićev karakter. Oni koji ga dobro poznaju, kako navode talijanski mediji, opisuju ga kao mladića kojeg ne zanima blještavilo društvenih mreža, već isključivo naporan rad i nogomet. Upravo su ta osobnost i radna etika, uz neupitan talent, uvjerili Inter da je njihova oklada na hrvatskog veznjaka bila dobitna od samog početka.