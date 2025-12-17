Dinamovci na treningu nisu prepoznali vlastitog suigrača, znate li vi o kome je riječ?

Nogometaši Dinama spremaju se za posljednju utakmicu jesenskog dijela sezone. Plavi će se u subotu od 17:45 sučeliti s Lokomotivom u sklopu 18. kola HNL-a čime će zaključiti turbulentan prvi dio sezone.

U toj će utakmici biti oslabljeni neigranjem dvaju važnih igrača, Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera, koji su na pripremama s alžirskom reprezentacijom uoči skorašnjeg Afričkog kupa nacija. Ostatak momčadi vrijedno trenira kako bi bili spremni za utakmicu o kojoj ovisi titula jesenskog prvaka. Plavi uoči zadnjeg kola imaju samo bod prednosti pred Hajdukom koji u nedjelju dočekuje Vukovar.

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka

Kako ovoga tjedna nema europske utakmice, sav fokus je na utakmici s Lokomotivom, a Mario Kovačević ima više vremena i za momčadske treninge. Na današnjem treningu, jedan igrač iznenadio je pojavom budući da je trenirao s maskom preko cijelog lica. Klub je podijelio fotografiju s treninga uz opis: "Jedva smo ga prepoznali na treningu".

Riječ je o Matteu Perezu-Vinlofu, 19-godišnjem lijevom beku koji je na Maksimir stigao ovog ljeta za dva milijuna eura. U posljednjih nekoliko utakmica profilirao se kao prva opcija na svojoj poziciji, a dosad je upisao 14 nastupa i jednu asistenciju za plave.