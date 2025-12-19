Naši Portali
BREAKING
'BILO BI LIJEPO..'

Trener Hajduka otvoreno pred medijima: To je problem, ali znam da klub radi na tome

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Hajduk u 17. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
19.12.2025.
u 15:02

Trener Hajduka Gonzalo Garcia je na klupskom stadionu uoči dvoboja protiv Vukovara na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara

Hajduk u nedjelju u 15 sati u posljednjoj utakmici jesenskog dijela HNL-a dočekuje momčad Vukovara na Poljudu. Trener Hajduka Gonzalo Garcia je na klupskom stadionu uoči dvoboja na konferenciji za medije odgovarao na pitanja novinara.

Hoće li Marko Livaja krenuti od prve minute?
- Dat ću vam iznenađujuć odgovor. Nikad prije utakmice ne govorim svojih početnih 11, tako da ćemo sve vidjeti prije početka utakmice.

Trener Milana donio odluku o Modriću i gadno mu se obila o glavu: Ovakvu pogrešku više neće učiniti


Kakvo je stanje s Hodakom i možete li prokometirati situaciju s Bambom kojeg protiv Lokomotive mnogi nisu očekivali?
- Hodak se razbolio u hotelu i nije trenirao s nama u zadnjem periodu. Dobio je gripu, jedan virus koji je bio prilično jak i vidjet ćemo kako će se osjećati. Što se tiče Bambe, on je jako dobro trenirao i radio u zadnje vrijeme. Mislim da mu je, s obzirom na način na koji smo htjeli igrati, bila dobra odluka dati mu priliku. Dosta igrača radi dobro zadnjih mjeseci, a oni koji rade najbolje, svaki put će dobiti priliku.

Budući da ste u zadnjoj utakmici stavili Sigura umjesto Karačića, znači li to da je Karačić maknut sa strane?
- To znači da smo htjeli igrati na određeni način, i da smo onda birali igrače s određenim kvalitetama. Ovisno o tome kako želiš igrati, izabrat ćeš one igrače koji u tom trenutku po svojim kvalitetama i karakteristikama najviše odgovaraju takvom načinu igre, bio to na desnom beku Karačić, Hodak ili Sigur. Tako mi kao stručni stožer to vidimo. Ne znači to ništa više od ovoga što sam rekao.

Mnogi smatraju da su sva tri boda već uknjižena protiv Vukovara, međutim takve su utakmice najteže. Takve momčadi poput Vukovara koje nemaju što za izgubiti mogu zadati puno muka, zar ne?
- Mislim da nikad prije utakmica ne smijemo upisati tri boda. U modernom nogometu, pogotovo sada u hrvatskom prvenstvu, razlika između klubova s vrha i dna prvenstvene ljestvice je jako tanka. Kad sam tek došao u Istru, tada je razlika između Istre u odnosu na Dinamo, Hajduk, Rijeku i Osijek, koji je u tom trenutku s Bjelicom bio drugoplasiran, bila puno veća nego što je danas. Danas je ta distanca kratka. Vukovar. kao i sve ostale momčadi, ima jako dobre igrače, pojačavaju budžet, pojačavaju skauting. Imali smo jako tešku utakmicu u Vukovaru, i ovog vikenda ne očekujem da će biti drukčije.

Kakva je momčad Vukovara i kako se postaviti prema njoj?
- U drugom krugu prvenstva su osvojili dvostruko više bodova nego u prvom, a drugi krug prvenstva još nije ni završio. To nam pokazuje da napreduju. To je momčad koja voli presing i koja je agresivna, vidi se potpis njihovog trenera. Igraju na puno drugih lopti, puno centaršuteva i utakmica može vrlo lako postati otvorena ako nisi dobro organiziran. Imaju nekoliko odličnih igrača koji mogu zabiti gol u bilo kojem trenutku. Imaju i iskusnog trenera koji jako dugo radi ovdje u ligi. Očekujem tešku utakmicu, ali realnost je da bismo trebali biti dominantni ako smo usredotočeni i radimo što treba. 

Koliko ste zadovoljni infrastrukturom u Hajduku?
- Pitali ste me to već prije mjesec dana, ali razumijem zašto je to tema i zašto me pitate. Istina je, naš teren za trening bi mogao biti bolji, a bilo bi lijepo imati još koji teren. Klub veličine i ambicija poput Hajduka bi trebao imati bolju infrastrukturu ako želi biti kompetetivan u Hrvatskoj, a pogotovo ako želi biti kompetetivan u međunarodnim natjecanjima. Takve stvari mogu biti ograničavajuće za razvoj igrača. To je problem, i znam da klub to ima na umu. Znam da se radi na tome i nadam se da što je prije moguće mogu napraviti sve što je moguće. 

