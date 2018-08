Start megatransfera počeo s Cristianom Ronaldom! Tko je sljedeći?

Čovjek s tamnom, valovitom kosom djeluje posve neprimjetno. Juni Calafat (44) visok je jedva 175 cm. Na stadionu najradije nosi traperice i pulover s kapuljačom ili polo košulju.

Kad ide u skautske misije, nosi na ramenima ruksak u kojem su notes s bilješkama, olovke i voće. Brazilac se trudi izgledati kao obični nogometni fan – ali on je jedan od najvažnijih kupaca u svjetskom nogometu!

Calafat radi za Real Madrid. Njegov je aktualni zadatak ostvariti najveći transfer u povijesti nogometa – prelazak Neymara (26) iz PSG-a među kraljeve!

Transfer Cristiana Ronalda (33) iz Reala u Juventus za 112 milijuna eura odštete pokrenuo je val transfera u Europi. Portugalac je pokrenuo i veliku rošadu megazvijezda. Uključene su sve velike lige. Samo Bundesliga nije. Bayernov napadač željan transfera Robert Lewandowski (29) u borbi velikana igra sporednu ulogu, i to ne prvi put.

Poljak bi rado otišao u Real. Ali ondje gledaju samo prema najvišim policama. Prema Neymaru. Alternative su Chelseajev Eden Hazard (27) i i mlada zvijezda Kylien Mbappé(19) koji igra u PSG-u.

Bijeg iz Bundeslige

Juni Calafet već je u lipnju dobio instrukcije da intenzivira kontakte s Neymarom i njegovom obitelji. Nakon pobjede u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola (3:1) Realov je šef Florentino Pérez (71) jasno poručio da Ronalda više ne mogu zadržati. Superstar se u televizijskom intervjuu zahvalio za lijepe godine u klubu. Glasine i razgovori o transferu uvijek su kružile. Ali Ronaldo nikad prije nije otišao tako daleko.

Pérez želi za Ronaldova nasljednika ne samo najboljeg nogometaša svijeta. On želi najskuplje moguće igrače. One koji Ronalda neće zamijeniti samo na terenu već će biti i “maskote” kluba. Mbappé, kojeg bi navijači prema jednoj anketi u Marci najradije htjeli, još ne spada u taj red prema Pérezu.

Zato je Calafat uložio sve snage da se ostvari Neymarov transfer. Madriđane, čini se, ne zanima previše to što je prije samo godinu dana prešao iz Barcelone za 222 milijuna eura i što nema odštetnu klauzulu u ugovoru. Real svim snagama želi Neymara. Cijena? Koliko treba. U redovima najvećeg suparnika Barcelone uvjereni su da je već došlo do dogovora između Reala i Neymara.

Španjolske novine El País prošlog su tjedna izvijestile da je u PSG-ovoj svlačionici došlo do tučnjave između Neymara i Mbappéa, što je znak da bi moglo doći do transfera. Kao informator navodi se Neymarov otac koji bi sina rado vodio u bijelom dresu Reala, ali i s još boljom plaćom nego do sada.

Trenutačno Neymar u Parizu zarađuje 37 milijuna eura godišnje.

Za slučaj da PSG-ovi šeici ne žele pustiti svoju zvijezdu, već je u pripremi napad na Belgijca Edena Hazarda. Na Realov je upit odgovorio: “Svi imamo svoje snove.” Na to je uslijedilo: “Ugodno mi je u Chelseaju, ali nikad ne znaš što će se dogoditi.” Još dvije godine traje mu ugovor s londonskim klubom. Odšteta: 150 milijuna eura. Oko polovine Neymarove svote.

A Neymarov sadašnji klub PSG već je pojačao momčad s novim zvijezdama. Bez odštete stigao je vratar Gianluigi Buffon (40) iz Juventusa. Kod njemačkog trenera Thomasa Tuchela bit će broj 1. Alphonse Aréola (25) morat će na klupu. Njemačkom vrataru broj 3 Kevinu Trappu (28) sad prijeti opasnost i da se nađe na tribini ako ne promijeni klub.

Njegov konkurent za mjesto u kadru reprezentacije Bernd Leno (26) upravo je prešao za gotovo 25 milijuna eura iz Leverkusena u Arsenal. Ondje je planiran kao jedinica ispred Čeha Petera Čecha (36). Gladbachov danski šef obrane Jannik Vestergaard (25) za 25 milijuna eura prešao je u Southampton.

Za igrača kao što je bivši Bayernov nogometaš Xherdan Shaqiri (26) njemački klubovi nisu bili tema. Sa Stokeom je, doduše, Švicarac ispao iz Premier League. Ali njegovoj karijeri to nije naštetilo. Jürgen Klopp doveo ga je u Liverpool.

Drugi top-igrači iz Bundeslige također planiraju bijeg. Bayernova Jérômea Boatenga (29) prati Paris Saint-Germain. Thiago Alcântara (27) rado bi otišao svom obožavatelju Pepu Guardioli (Thiago ili ništa) u Manchester City nakon što je Barca već mahnula. Hoffenheimova zvijezda SP-a Andrej Kramarić (27) na listi je želja Napolija. Ponudi li talijanski doprvak, koji će sada voditi bivši Bayernov trener Carlo Ancelotti (59), 50 milijuna eura odštete, Hrvat može ići. Taj je odštetni zahtjev u Hoffenheimu postavljen interno već prije nekoliko tjedana.

Rebić bi kod Kovača

Zbog blizine domovine, Hrvat jako vrednuje talijansku ligu. Zbog Ronaldova transfera u Juventus Serie A ponovno je dobila ogroman poticaj.

– Ronaldo je dobar za cijelu ligu – kaže Ancelotti koji bi rado doveo i Frankfurtova Antu Rebića (24). Hrvatska zvijezda SP-a, međutim, košta 50 milijuna eura.

Rebić ipak ima još neke opcije. Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal. Svi su zainteresirani za Rebića. Vjerojatan je prelazak na Otok. Takvo je sada stanje. Pritom je jedan od rijetkih zvijezda koje bi rado ostale u Bundesligi. Rebićeva je želja prijeći u Bayern kod Nike Kovača (46). I našem je treneru poznat taj cilj. Ali prvak zasad ne pokazuje nikakve znakove da bi se uključio u taj poker.

Nakon veličanstvenog svjetskog prvenstva koji je za Hrvate završio tek u finalu porazom 4:2 od Francuske, Kovač ima dodatne argumente da prijeđe u inicijativu. Transferi! Nakon završetka Svjetskog prvenstva tek sad kreće pravo...

