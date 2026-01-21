Senegalski predsjednik bogato nagrađuje nogometaše dok mu zemlja grca u dugovima

Senegalski predsjednik Bassirou Diomaye Faye dao je bonuse od više od 130.000 dolara, kao i parcele obalnog zemljišta svakom članu nogometne reprezentacije nakon njihove pobjede u nedjeljnom finalu Afričkog kupa nacija protiv Maroka.

Govorio je na svečanosti u glavnom gradu Dakaru u utorak navečer tijekom koje su tisuće oduševljenih navijača izašle na ulice kako bi dočekale pobjedničke Lavove Terange.Senegal je pobijedio domaćine Maroko 1-0 nakon produžetaka, nakon što su u 90. minuti utakmice izašli s terena nakon što je dosuđen jedanaesterac za Maroko.

Nakon što su senegalski igrači vratili na teren, Maroko je promašio jedanaesterac, a Pape Gueye je potom osvojio trofej sjajnim pogotkom četiri minute nakon početka produžetka.

Ranije u utorak, senegalski igrači vozili su se autobusom s natpisom "Afrički prvaci" duž dakarskog šetališta prema predsjedničkoj palači.

Bonusi od 75 milijuna CFA franaka (134.892,09 USD) za svakog od 28 igrača momčadi ukupno iznose 2,1 milijardu CFA franaka ili 3,7 milijuna USD. Igrači će također dobiti parcele na obali Atlantika od po 1500 četvornih metara. Osim toga, Faye je rekao da će članovi senegalskog nogometnog saveza dobiti 100 milijuna dolara i parcele od 1000 četvornih metara, dok će članovi senegalske delegacije u Maroku dobiti 50 milijuna USD i parcele od 500 četvornih metara.Rekao je da i će osoblje ministarstva sporta dobiti 600 milijuna dolara bonusa.

"Dragi lavovi, odali ste počast zastavi koja vam je povjerena. Odali ste počast Senegalu. Primjerom ste pokazali da kada senegalski narod ide naprijed zajedno s disciplinom i samopouzdanjem, nijedan izazov nije izvan njihovog dosega", rekao je Faye u utorak govoreći na pozornici ispred predsjedničke palače.

Senegal je prvi put osvojio Afrički kup nacija 2021. godine, pobijedivši Egipat u finalu. Tada su igrači dobivali bonuse u vrijednosti od 100 milijuna USD i parcele od po 200 četvornih metara.

Patrice Motsepe, predsjednik Afričke nogometne konfederacije, rekao je u prosincu da će pobjednici 35. izdanja u Maroku dobiti 10 milijuna dolara novčane nagrade.

Obećanja dolaze u trenutku kada se Senegal bori s dugovima za koje je Međunarodni monetarni fond rekao da su dosegli 132 posto BDP-a krajem 2024. nakon što je sadašnje vodstvo otkrilo milijarde dugova koje prethodna administracija nije prijavila.

MMF je zamrznuo program kreditiranja od 1.8 milijardi dolara zbog te kontroverze, prisiljavajući Senegal da se uvelike oslanja na regionalne aukcije duga kako bi zadovoljio svoje financijske potrebe.Novi šef misije MMF-a otputovao je ovog tjedna u Senegal u uvodni posjet.