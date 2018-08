Vrsaljko - od rastrčanog momka do zrelog igrača

Još jedno Dinamovo dijete, još jedan talent koji se iz metropole odlučio otisnuti u nogometnu mašineriju koju je ovih dana teško impresionirati jer takvih talenata kao on odnekud izvire sve više, ipak je uspio. Šime Vrsaljko tako se dokazao i odradio jednu od najtežih zadaća u dresu hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu...

Zadobio simpatije svijeta

Lagao bi onaj tko bi rekao da je lako zamijeniti poziciju Darija Srne, ali laži svi već ionako dobro podnosimo... I na kraju se ispostavilo da to i nije bila neka teška zadaća. Vrsaljko se snašao i sve impresionirao...

Govorili su stručnjaci da je talentiran, da je on budućnost hrvatskog nogometa još prije deset godina kada je Maksimirom trčao u plavom dresu. Tada je i on sam govorio kako je to ostvarenje sna, najljepši poklon... a onda se otisnuo u Europu; u Genou i Sassuolo pa je ondje zapeo za oko Diegu Simeoneu pod čijom je palicom u Atleticu od mladog rastrčanog momka potpuno sazrio kao igrač.

Pokazao je tamo, a u Rusiji potvrdio, sve ono što smo dosad znali. Brz je i ritmičan bočni igrač s napadačkim tendencijama, izvrsno se upotpunjuje s krilima na svojoj strani, ali i taktički je iznimno talentiran. Voli pucati s distance, a ne može se nitko požaliti ni na njegov centaršut. Pa imao je na SP-u čak 79,9 posto točnih dodavanja... Voli Šime, osim tetovaža kojima je prekrio tijelo, i raditi prekršaje... U Rusiji je dobio i dva žuta kartona. No, bez obzira na sve to ili s obzirom na sve to, postao je svojevrsni brend. Ne samo zato što je dobro igrao nego i zbog spomenutih tetovaža, pjesama kojima je uveseljavao tijekom prvenstva pa i one fotografije kako leži na hrvatskoj zastavi...

Zavoljeli su ga svi, ako ni zbog čega drugog, onda zbog srčanosti kojom je igrao i kada je bio ozlijeđen. Ali nije ta smotra u Rusiji bila prilika da zadobije puk, već nogometni svijet. Ma svima je SP poslužio kao premijera za novu sezonu, gledali su igrače svi čelnici klubova i nije čudo da su svima porasle cijene, da nitko od njih neće imati problema pronaći si novu momčad, nije čudo da će se za neke igrače čak i trgati. Tako je bilo i s Vrsaljkom. Naime, talijanski nogometni velikan Inter iz Milana objavio je da je s madridskim Atleticom postigao dogovor o njegovu dolasku.

Vraća se u Serie A

Dogovorena je jednogodišnja posudba. Inter bi za to Atleticu isplatio 6,5 milijuna eura, a ako potom poželi otkupiti Vrsaljkov ugovor, vrijednost odštete porasla bi na 17,5 milijuna eura. Nema sumnje da Vrsaljko odlazi u veliki klub, no u velikom je klubu i bio. Pa slavio je s Atleticom ove godine pobjedu u Europskoj ligi.

A sada će dolaskom u Inter imati priliku igrati u Ligi prvaka i ponovno trčati s reprezentativnim kolegama Ivanom Perišićem i Marcelom Brozovićem koji su članovi crno-plavih.

A nije novost da Talijani vole hrvatske igrače. Igrat će ondje protiv njih i Milan Badelj koji je u Lazio došao kao slobodan igrač nakon što je četiri godine bio u Fiorentini.

