Velikan radi na dovođenju Modrića: 'Stupili su u kontakt s agentom!'

Svakim danom medijskim svijetom odjekne nekoliko vijesti vezano uz transfere igrača, a u posljednje vrijeme svjetski mediji često pišu o hrvatskim reprezentativcima.

Nakon uspjeha na SP-u, vatreni su postali hit pa se o njima često piše i dovodi ih se u kontekst s brojnim europskim velikanima. A sinoć je tako odjeknula vijest o Luki Modriću.

Name, prema pisanju talijanskih medija, Inter je ozbiljno zagrizao za našeg kapetana i želi ga dovesti u svoje redove, što bi bio svojevrsni odgovor Juventusu koji je doveo Cristiana Ronalda.

Gianluca Di Marzio i Fabrizio Romano, ugledni talijanski novinari i stručnjaci za transfere također su prenijeli tu vijest na svojim profilima na društvenim mrežama te su otkrili kako je milanski klub na tome radio već neko vrijeme i to u tajnosti, a sad je priča procurila u javnost.

Iako cijela ova vijest djeluje pomalo nerealno jer je teško očekivati da bi Real pustio Modrića, pogotovo nakon odlaska Ronalda, ali Sky Sports tvrdi kako su čelnici kluba već stupili u kontakt s Modrićevim agentom.

Izgleda da Inter najviše od svih želi iskoristiti uigranost hrvatskih nogometaša i dovsti ih što više. Otprije imaju Brozovića i Perišića, sad su već dogovorili dolazak Vrsaljka, a najnovija meta im je, eto, Modrić...

Inter je nekoć spada u sami europski vrh, prije osam godina osvojio je Ligu prvaka, ali otada je imao slabe rezultate. No, ove sezone će prvi put nakon šest godina igrati LP i zato žele složiti konkurentnu momčad.

L’ @Inter ha avviato dei contatti per @lukamodric10 : sembra impossibile, in realtà il giocatore ha dato apertura e gli agenti ci stanno lavorando. Uno spiraglio, nel grande sogno. Tutto su @SkySport ora #calciomercato con @LucaMarchetti

Il piano A, il sogno dell’Inter si chiama Luka #Modric. Il ds Ausilio ci sta lavorando da settimane in gran segreto: operazione decisamente complicata ma contatti in corso col Real Madrid per provarci davvero. Dovesse saltare, l’Inter ha in pugno Arturo Vidal 🔵🇭🇷 @SkySport