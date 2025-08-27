Srpski komentator zanijemio nakon gola za Zvezdino ispadanje: 'Da 10 puta pokuša, ne bi zabio!'

Crvena zvezda stigla je na Cipar s rezultatskim zaostatkom od 2:1 iz prve utakmice, ali i s jasnim ciljem – preokrenuti rezultat i osigurati treći uzastopni nastup u grupnoj fazi Lige prvaka. Nada je tinjala sve jače nakon što je kapetan Mirko Ivanić u 60. minuti postigao pogodak za vodstvo od 1:0. Tim rezultatom Zvezda je imala produžetke u džepu, a činilo se kako ciparski prvak, za kojeg su nastupili i Hrvati Mislav Oršić i Ivan Šunjić, polako gubi tlo pod nogama. Beogradski klub je kontrolirao utakmicu i sve je upućivalo na to da će barem izboriti dodatnih 30 minuta borbe za europsku elitu. No, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivu i za navijače Zvezde okrutnu stranu u samoj završnici.

Igrala se 89. minuta kada je uslijedio trenutak koji će se dugo pamtiti na Cipru, a još duže prepričavati u Beogradu. Brazilski napadač Pafosa, Jaja, primio je loptu naizgled u bezopasnoj situaciji, no onda je uslijedio potez genijalnosti. Fantastičnim lobom s velike udaljenosti prebacio je istrčalog vratara Crvene zvezde i poslao loptu u mrežu za konačnih 1:1. Pogodak je značio ukupnu pobjedu Pafosa od 3:2 i povijesni plasman u Ligu prvaka, dok je Zvezdu gurnuo u ponor razočaranja. Šok na terenu i klupi bio je očit, a jednako teško pogodak je proživio i komentator Arenasporta, čija je reakcija postala viralna.

"Nestvaran gol, 1-1. Nevjerojatno kakav gol je sad dao Jaja", jedva je izustio komentator, čiji se glas lomio između divljenja i potpunog očaja. Njegove riječi savršeno su sažele nevjericu koja je zavladala. "Uspio se iskrasti, ali kako je ovo uspio izvesti?! Sad je lako to objašnjavati, svakako je majstorski potez bio. Da još deset puta pokuša, nijedna lopta ne bi završila ovako, idealno i precizno, uz samu stativu, u maloj mrežici", nastavio je, pokušavajući pronaći racionalno objašnjenje za potez koji je srušio snove njegovog kluba. Njegova analiza, izrečena u trenutku najvećeg emotivnog naboja, postala je simbol Zvezdine tragične europske večeri.

Ovaj pogodak nije samo uništio sportske ambicije, već je za Crvenu zvezdu predstavljao i financijsku katastrofu. Ispadanjem iz Lige prvaka klub je ostao bez minimalno 15 milijuna eura, koliko iznosi razlika u nagradama između elitnog natjecanja i Europske lige, gdje će Zvezda nastaviti svoj put. Frustracije su kulminirale nakon posljednjeg sučevog zvižduka, kada je na tribinama i u tunelu stadiona izbio kaos. Prema izvještajima, došlo je do opće tučnjave u kojoj je navodno udaren i jedan igrač Zvezde, a trener Vladan Milojević kasnije je ustvrdio kako su mu "dva igrača prebijena", opisujući organizaciju utakmice kao "razinu seoske lige". Europska jesen za beogradski klub tako je započela na najgori mogući način – bolnim ispadanjem, financijskim gubitkom i skandalom o kojem će se još dugo pričati.