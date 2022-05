Srbi se ne mogu prestati diviti Modriću: Vjerovali ili ne, on je nekad čuvao koze!

Mediji u Srbiji nisu propustili popratiti finale Lige prvaka između madridskog Reala i Liverpoola (1:0), kao ni činjenicu da je Luka Modrić osvojio peti put to elitno natjecanje. Stoga, ispričali su njegovu priču.

Najčitaniji i najtiražniji Kurir, Mondo i Blic spomenuli su da je kapetan vatrenih ostao bez djeda u Domovinskom ratu te da je čuvao koze, živio u siromaštvu, a potom napravio karijeru na kakvoj mu može zavidjeti apsolutno bilo tko.

Osvojio je Zlatnu loptu i prekinuo 11 godina dominacije Lea Messija i Cristiana Ronalda, igrao je finale Svjetskog prvenstva 2018. te je proglašen najboljim igračem na njemu, u 37. je i dalje neizostavni član Reala, kluba koji nije poznat po nešto pozitivnom odnosu prema svojim veteranima...

- Vjerovali ili ne, čovjek koji je osvojio čak 19 trofeja s najuspješnijim klubom na svijetu nekada je čuvao koze po kršu Velebita - pišu naši istočni susjedi i dodaju:

- Nevjerojatna snimka malog Luke Modrića kako bez straha na velebitskoj buri i pod opasnošću od strašnih vukova tjera koze fascinirao je sportski svijet. Taj dječak sa snimke godinama kasnije će postati najbolji nogometaš planeta, osvajač Zlatne lopte 2018. i petostruki osvajač Lige prvaka s Real Madridom.

Ono što ih impresionira, ali i sve koji prate nogomet, jest činjenica da se ne radi o fizički moćnom igraču, koji je sve to uspio okrenuti u drugim smjerovima pa postati toliko dugovječan na ovakvoj razini.

- Iako Modrić nije fizički dominantan, njegova izdržljivost je impresivna. Zbog nje i danas igra na najvišoj razini, a za to je djelomično zaslužno i čuvanje koza na Velebitu u dječačkim danima - zaključuju Srbi u priči o Luki...

