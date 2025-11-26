Naši Portali
OFENZIVAC PSV-A

VIDEO Pogledajte kako je Ivan Perišić hladnokrvno zabio slavnom Liverpoolu

Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - PSV Eindhoven v Juventus
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
26.11.2025.
u 21:12

Ivan Perišić bez dileme je uzeo loptu i preuzeo odgovornost. Smireno ju je namjestio, pričekao sučev zvižduk i vrlo sigurno pogodio za 1:0. Poslao je golmana u jednu, a loptu u drugu stranu.

PSV je u susretu 5. kola Lige prvaka stigao do ranog vodstva na Anfieldu protiv Liverpoola, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Ofenzivac nizozemskog sastava ponovno je pokazao koliko je hladnokrvan u ključnim trenucima te kako lako preuzima odgovornost kada je najpotrebnije.

Do pogotka je došlo već u 6. minuti utakmice, nakon vrlo neobične i pomalo nevjerojatne reakcije Virgila van Dijka. Kapetan Liverpoola pokušao je blokirati ubačaj, no pritom je u potpunosti izgubio orijentaciju i rukom zahvatio loptu u vlastitom kaznenom prostoru.

Ivan Perišić bez dileme je uzeo loptu i preuzeo odgovornost. Smireno ju je namjestio, pričekao sučev zvižduk i vrlo sigurno pogodio za 1:0. Poslao je golmana u jednu, a loptu u drugu stranu. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Ključne riječi
PSV Ivan Perišić

Komentara 1

Pogledaj Sve
HH
Hrvoje Hrk !!
21:25 26.11.2025.

fora dresovi

