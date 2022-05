Luka Modrić nakon osvojene titule prelomio: Ostaje u Realu najmanje do lipnja 2023.

Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena Luka Modrić sinoć je s Real Madridom stigao do nove titule europskog nogometnog prvaka. Nevjerojatno zvuči, ali Modriću je to peti pehar Lige prvaka koji je stigao u klub otkad on igra.

Real Madrid tako je ponovno srušio Liverpool i nakon posljednjeg sudačkog zvižduka slavlje u Parizu moglo je početi, a tijekom noći stigla je i još jedna odlična vijest za Madriđane.

Naime, kako javlja poznati sportski novinar Fabrizio Romano, Modrić se s Madriđanima još prije dva mjeseca dogovorio, a sada i potpisao ugovor do lipnja 2023., odnosno još godinu dana.

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! 🚨⚪️ #Modric



Full verbal agreement was reached two months ago - so it’s now also signed and completed. Official statement pending.



Luka se queda. 🇭🇷🤝 pic.twitter.com/C3HayEwql3