UŽIVO Perišić zabio Liverpoolu, 17-godišnjak strijelac za Bayern, hat-trick Mbappea za 29 minuta

PSG je izjednačio protiv Tottenhama.
Tottenham je poveo protiv PSG-a golom Richarlisona.
Bayern je izjednačio protiv Arsenala. Strijelac je Karl, veznjak koji ima samo 17 godina.
Sporting vodi 2:0.
Real vodi 3:1 protiv Olympiakosa, a Mbappe je zabio sva tri gola. Hat-trick za samo 29 minuta.
Sporting je poveo protiv Bruggea.
Real je okrenuo utakmicu protiv Olympiakosa, drugi gol Mbappea.
Real je izjednačio protiv Olympiakosa preko Mbappea.
Gol za Arsenal! Zabio je Timber i Bayern je u zaostataku.
Liverpool je izjednačio protiv PSV-a, zabio je Szoboszlai.
Atletico je poveo protiv Intera golom Alvareza.
Olympiakos je poveo protiv Reala.
Gol za PSV! Zabio je Ivan Perišić! Van Dijk je igrao rukom u svom šesnaestercu, a Perišić je bio siguran s bijele točke i PSV vodi 1:0.
Počele su utakmice!
Na gostovanju kod Atletica u Madridu Petar Sučić će u redovima Intera krenuti s klupe za rezervne igrače, baš kao i Mario Pašalić, čija Atalanta gostuje kod Eintrachta u Frankfurtu.
Liverpool: Mamardashvili - Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo
PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Junior, Veerman - Man, Saibari, Perišić - Til
Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Merino
Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Karl, Olise, Gnabry - Kane
Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
Arsenal - Bayern: HRT 2, Arena Sport 1
Atletico Madrid - Inter: Arena Sport 3
Liverpool - PSV: Arena Sport 4
PSG - Tottenham: Arena Sport 6
Olympiacos - Real Madrid: Arena Sport 7
Eintracht - Atalanta: Arena Sport 8
Sporting - Club Brugge: Arena Sport 9
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 5. kola Lige prvaka. Večeras ćemo u akciji potencijalno vidjeti čak četvoricu hrvatskih igrača. U glavnoj ulozit bit će Josip Stanišić kojeg s Bayernom čeka jako teško gostovanje kod Arsenala, lidera engleske Premier lige. Petar Sučić s Interom gostuje kod Atletica u Madridu, U gostima igraju i Mario Pašalić, s Atalantom protiv Eintrachta, odnosno Ivan Perišić, čiji PSV igra protiv Liverpoola na Anfieldu.
Završila su prva poluvremena na svim utakmicama večeras. Evo rezultata:
Arsenal – Bayern 1:1 (poluvrijeme)
Atletico Madrid – Inter 1:0 (poluvrijeme)
Eintracht Frankfurt – Atalanta 0:0 (poluvrijeme)
Liverpool – PSV 1:1 (poluvrijeme)
Olympiakos – Real Madrid 1:3 (poluvrijeme)
PSG – Tottenham 1:1 (poluvrijeme)
Sporting – Club Brugge 2:0 (poluvrijeme)