VEČER LIGE PRVAKA

UŽIVO Perišić zabio Liverpoolu, 17-godišnjak strijelac za Bayern, hat-trick Mbappea za 29 minuta

UEFA Champions League - Liverpool v PSV Eindhoven
Phil Noble/REUTERS
26.11.2025. u 19:50
Dvoboje 5. kola Lige prvaka pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
ARSENAL
Timber 22'
1-1
BAYERN
Karl 32'
Liga prvaka - 5. kolo, 21.00, Emirates, London
POLUVRIJEME

Završila su prva poluvremena na svim utakmicama večeras. Evo rezultata: 

Arsenal – Bayern 1:1 (poluvrijeme)

Atletico Madrid – Inter 1:0 (poluvrijeme)

Eintracht Frankfurt – Atalanta 0:0 (poluvrijeme)

Liverpool – PSV 1:1 (poluvrijeme)

Olympiakos – Real Madrid 1:3 (poluvrijeme)

PSG – Tottenham 1:1 (poluvrijeme)

Sporting – Club Brugge 2:0 (poluvrijeme)

45'

PSG je izjednačio protiv Tottenhama.

40'

Tottenham je poveo protiv PSG-a golom Richarlisona.

Gol
32' (Gol)

Bayern je izjednačio protiv Arsenala. Strijelac je Karl, veznjak koji ima samo 17 godina.

32'

Sporting vodi 2:0.

29'

Real vodi 3:1 protiv Olympiakosa, a Mbappe je zabio sva tri gola. Hat-trick za samo 29 minuta.

25'

Sporting je poveo protiv Bruggea.

24'

Real je okrenuo utakmicu protiv Olympiakosa, drugi gol Mbappea.

22'

Real je izjednačio protiv Olympiakosa preko Mbappea.

22'

Gol za Arsenal! Zabio je Timber i Bayern je u zaostataku.

16'

Liverpool je izjednačio protiv PSV-a, zabio je Szoboszlai.

9'

Atletico je poveo protiv Intera golom Alvareza.

9'

Olympiakos je poveo protiv Reala.

Gol
6' (Gol)

Gol za PSV! Zabio je Ivan Perišić! Van Dijk je igrao rukom u svom šesnaestercu, a Perišić je bio siguran s bijele točke i PSV vodi 1:0.

1'

Počele su utakmice!

SUČIĆ I PAŠALIĆ NA KLUPI

Na gostovanju kod Atletica u Madridu Petar Sučić će u redovima Intera krenuti s klupe za rezervne igrače, baš kao i Mario Pašalić, čija Atalanta gostuje kod Eintrachta u Frankfurtu.

PERIŠIĆ KREĆE ZA PSV

Liverpool: Mamardashvili - Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitike, Gakpo

PSV: Kovar - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Junior, Veerman - Man, Saibari, Perišić - Til

STANIŠIĆ U SASTAVU BAYERNA

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Merino

Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Karl, Olise, Gnabry - Kane

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Lige prvaka:
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

Arsenal - Bayern: HRT 2, Arena Sport 1
Atletico Madrid - Inter: Arena Sport 3
Liverpool - PSV: Arena Sport 4
PSG - Tottenham: Arena Sport 6
Olympiacos - Real Madrid: Arena Sport 7
Eintracht - Atalanta: Arena Sport 8
Sporting - Club Brugge: Arena Sport 9

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama su utakmice 5. kola Lige prvaka. Večeras ćemo u akciji potencijalno vidjeti čak četvoricu hrvatskih igrača. U glavnoj ulozit bit će Josip Stanišić kojeg s Bayernom čeka jako teško gostovanje kod Arsenala, lidera engleske Premier lige. Petar Sučić s Interom gostuje kod Atletica u Madridu, U gostima igraju i Mario Pašalić, s Atalantom protiv Eintrachta, odnosno Ivan Perišić, čiji PSV igra protiv Liverpoola na Anfieldu.

