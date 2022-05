Tisuće navijača slavilo Realovu titulu u Madridu, prava 'fešta' tek slijedi

Tisuće navijača Real Madrida okupile su se noćas u središtu Madrida proslavljajući naslov nogometnog prvaka Europe.

Real Madrid je s 1-0 pobijedio Liverpoola u finalu Lige prvaka u utakmici odigranoj u Parizu.

Tisuće ljudi okupile su se uz fontanu rimske božice Cibeles u središtu Madrida, gdje navijači tradicionalno proslavljaju titule "Kraljevskog kluba". "Campeones, campeones", prolamalo se u noći u kojoj je Real Madrid došao do rekordnog 14. naslova prvaka Europe.

Foto: CARLOS PEREZ GALLARDO/REUTERS Soccer Football - Fans gather for the Champions League Final - Liverpool v Real Madrid - Mexico City, Mexico - May 28, 2022 Real Madrid fans celebrate in Cibeles after winning the Champions League Final REUTERS/Carlos Perez Gallardo Photo: CARLOS PEREZ GALLARDO/REUTERS

U nedjelju će u glavnom gradu Španjolske biti upriličen svečani doček igračima, među kojima kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću. Nogometaši će u 18,15 sati krenuti sa svog stadiona Santiago Bernabeu na sjeveru grada prema centru gdje će posjetiti gradsku katedralu, sjedište regionalne vlade na glavnom trgu Puerta del Sol te gradsku vijećnicu.

Igrači će doći specijalnim autobusom, a pitanje je hoće li Luka Modrić i ovoga puta sjesti za volan. Naime, kapetan Vatrenih sjeo je za volan autobusa prilikom dočeka hrvatske reprezentacije nakon srebra u Rusiji 2018., a sjesti za upravljač je pokušao i prije nekoliko dana kada su Kraljevi proslavljali titulu prvaka Španjolske

"Sada ćemo proslaviti i uživati jer smo naporno radili tijekom sezone", izjavio je 21-godišnji brazilski napadač Vinicus Junior koji je u 59. minuti zabio pobjednički gol.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS Soccer Football - Fans gather in Madrid for the Champions League Final - Liverpool v Real Madrid - Madrid, Spain - May 29, 2022 Real Madrid fans celebrate in Cibeles after winning the Champions League Final REUTERS/Vincent West Photo: VINCENT WEST/REUTERS

Igrači će oko 20,15 sati doći na fontanu Cibeles gdje će kapetan momčadi zavezati klupsku maramu oko vrata spomenika božice nakon čega će se proslava nastaviti na stadionu Santiago Bernabeu pred ispunjenim tribinama.

"Za mene je bio san igrati finale Lige prvaka i još zabiti u njemu. Nema ništa većeg od toga", istaknuo je Vinicius. "Igrači Real Madrida su navikli na ovakve proslave jer su neki osvojili pet puta Ligu prvaka, no meni je ovo prvi put. Nastavit ću stvarati povijest ovog kluba", poručio je.

