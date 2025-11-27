Ivan Perišić ušao u povijest, legenda vatrenih golom na Anfieldu srušila nevjerojatan rekord

Nogometaši PSV Eindhovena priredili su jednu od najvećih senzacija ovosezonske Lige prvaka, deklasiravši Liverpool na kultnom Anfieldu s visokih 4:1, a glavna priča večeri bio je neuništivi hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Iskusni krilni napadač, koji proživljava drugu mladost u dresu nizozemskog prvaka, načeo je mrežu domaćina već u šestoj minuti susreta. Nakon što je kapetan Liverpoola Virgil van Dijk neobjašnjivo igrao rukom u vlastitom šesnaestercu, sudac je pokazao na bijelu točku, a odgovornost je preuzeo hladnokrvni Omišanin. Perišić je preciznim udarcem matirao vratara i time utišao domaće navijače, usmjerivši utakmicu prema onome što će se kasnije pretvoriti u potpunu katastrofu za momčad koju vodi Arne Slot. Iako je Liverpool kratko izjednačio preko Dominika Szoboszlaija, gosti su u nastavku utakmice, predvođeni taktičkim zamislima Petera Bosza, potpuno nadigrali engleskog velikana i nanijeli mu jedan od težih europskih poraza na domaćem terenu.

Osim što je bio ključan kotačić u velikoj pobjedi, ovaj pogodak ima i posebnu težinu u povijesnim knjigama najelitnijeg klupskog natjecanja. Naime, Ivan Perišić je s 36 godina i 297 dana postao najstariji strijelac PSV Eindhovena u povijesti Lige prvaka, srušivši rekorde koje su godinama držale legende kluba. Njegova dugovječnost i fizička sprema fasciniraju nogometni svijet, a statistika otkriva još jedan impresivan podatak – Perišić je sada treći najstariji igrač u povijesti Lige prvaka koji je postigao pogodak iz jedanaesterca u regularnom dijelu utakmice. Ispred njega su na toj vječnoj ljestvici samo njegov dugogodišnji reprezentativni suigrač Luka Modrić, koji je bio precizan s 37 godina i 54 dana, te Španjolac Sergio Ramos. Ovaj podatak dodatno potvrđuje klasu hrvatskog veterana koji i u poznim igračkim godinama igra na vrhunskoj razini, prkoseći zakonima biologije i modernog nogometa koji sve više favorizira mlade atlete.

🚨🇭🇷 Ivan Perišić (36) is the OLDEST PSV player to ever score a goal in the UEFA Champions League! ✨ pic.twitter.com/9Bf1gDUyv2 — EuroFoot (@eurofootcom) November 26, 2025

Perišićev učinak u dresu PSV-a od dolaska u klub doista je impresivan i pokazuje koliko je pogrešna bila percepcija da je njegova karijera na zalazu nakon odlaska iz Splita. Podsjetimo, Perišić je u ljeto 2024. godine napustio Hajduk plativši 200 tisuća eura za raskid ugovora, potez koji je tada izazvao brojne polemike, no vrijeme je pokazalo da je to bila ispravna odluka za njegovu karijeru. Od svog dolaska u Nizozemsku, Perišić je u 53 nastupa za PSV postigao čak 18 pogodaka i upisao 19 asistencija, prometnuvši se u jednog od ključnih igrača momčadi. Samo ove sezone, hrvatski je veteran u 18 nastupa u svim natjecanjima već upisao dva gola i osam asistencija, a njegova forma u Ligi prvaka, gdje je već u veljači 2025. postao najstariji igrač koji je zabio u uzastopnim nokaut utakmicama, ključna je za ambicije kluba koji trenutno drži visoko 15. mjesto u novom formatu natjecanja, ispred divova poput Barcelone i Juventusa.

IVAN PERIŠIĆ SCORES AGAINST LIVERPOOL!!!pic.twitter.com/XbIzqjuEa3 — TheCroatian (@TheCroatian_) November 26, 2025

Utakmica na Anfieldu, osim Perišićevog rekorda, pamtit će se i po potpunom raspadu Liverpoola u drugom poluvremenu. Nakon izjednačenog prvog dijela, PSV je u nastavku demonstrirao silu. Guus Til je vratio prednost gostima u 56. minuti nakon sjajne akcije, a posao je dovršio Couhaib Driouech s dva pogotka u završnici susreta. Prvo je u 73. minuti iskoristio odbijanac nakon stative Ricarda Pepija, da bi u sudačkoj nadoknadi, nakon asistencije Sergina Desta, postavio konačnih 4:1. Domaća publika, vidno razočarana formom svoje momčadi koja je izgubila devet od posljednjih dvanaest utakmica, počela je napuštati stadion i prije posljednjeg zvižduka, dok su gostujući navijači slavili povijesnu noć. Za Liverpool, koji je prošlog ljeta potrošio stotine milijuna eura na pojačanja, ovaj poraz predstavlja novo dno u sezoni koja prijeti potpunim kolapsom, dok PSV i Ivan Perišić nastavljaju svoj europski san.