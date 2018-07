Sprema se najveći hrvatski transfer u povijesti: 'Mourinho kontaktirao agenta!'

Hrvatski nogometaši zaista su popularni nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem su osvojili srebrnu medalju.

Zbog svega toga interes velikih klubova za naše vatrene iznimno je velik, a jedan od onih o kojemu se najviše piše jest Ante Rebić.

Nogometaš Eintrachta jedno je od najugodnijih iznenađenja SP-a i za njega se bori nekoliko klubova. Spominjao se Bayern, u utrku se uključio i Arsenal, ali izgleda da je najviše zagrizao Manchester United.

A look at the Rebic situation as Sport Bild report Man United have initiated contact with the player's advisors over a transfer. https://t.co/O3OHkC0SK8 #mufc pic.twitter.com/oFBBTehAvQ