Manchester United došao do važne pobjede u borbi za treće mjesto

U izravnom dvoboju za treće mjesto ljestvice engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na svom Old Traffordu svladao Aston Villu sa 3-1.

Sva četiri gola postignuta su u drugom poluvremenu, Casemiro (53) je doveo United u prednosti, Barkley (65) je poravnao, da bi Cunha (71) i Šeško (81) osigurali pobjedu domaćima.

Treći United sada ima 54 boda, tri više od četvrte Aston Ville. Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u domaćem 0-0 remiju protiv Leeds Uniteda. Crystal Palace je 14. sa 39 bodova, sedam više od 15. Leedsa.