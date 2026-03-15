Manchester United došao do važne pobjede u borbi za treće mjesto

U izravnom dvoboju za treće mjesto ljestvice engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na svom Old Traffordu svladao Aston Villu sa 3-1.
Sva četiri gola postignuta su u drugom poluvremenu, Casemiro (53) je doveo United u prednosti, Barkley (65) je poravnao, da bi Cunha (71) i Šeško (81) osigurali pobjedu domaćima.
Treći United sada ima 54 boda, tri više od četvrte Aston Ville. Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.
Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea u domaćem 0-0 remiju protiv Leeds Uniteda. Crystal Palace je 14. sa 39 bodova, sedam više od 15. Leedsa.
ŽARILA I PALILA SCENOM
FOTO Sjećate li se ove prekvarcane Hrvatice? Stalno su joj ispadale grudi iz majice, a nerijetko se i fotkala gola
WOW!
FOTO Raskošna i luksuzna kuhinja Maje Šuput oduzima dah! Svaki profesionalni kuhar ovdje bi joj volio praviti društvo
Sve popularnija aktivnost
Dok svi pričaju o velikim uspjesima, ove male geste tiho mijenjaju Hrvatsku
as iz rukava