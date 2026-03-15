Milan s Modrićem odigrao lošu utakmicu i izgubio, Inter je sada na plus osam

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je 0-1 porazom na gostovanju kod Lazija u Rimu u 29. kolu talijanskog prvenstva propustio priliku približiti se vodećem Interu.
Jedini gol na utakmici postigao je Isaksen u 26. minuti.
Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Lazija koji je sada deveti sa 40 bodova.
Drugi Milan je ostao na 60 bodova, osam manje od vodećeg Intera, a jednim više od trećeg Napolija.
ŽARILA I PALILA SCENOM
FOTO Sjećate li se ove prekvarcane Hrvatice? Stalno su joj ispadale grudi iz majice, a nerijetko se i fotkala gola
WOW!
FOTO Raskošna i luksuzna kuhinja Maje Šuput oduzima dah! Svaki profesionalni kuhar ovdje bi joj volio praviti društvo
Sve popularnija aktivnost
Dok svi pričaju o velikim uspjesima, ove male geste tiho mijenjaju Hrvatsku
as iz rukava