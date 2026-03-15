Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SERIE A

Moro igrao 64 minute u pobjedi Bologne

CALCIO - UEFA Europa League - Bologna FC vs Celtic FC
Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net
VL
Autor
Hina
15.03.2026.
u 18:00

Osma Bologna sada ima 42 boda, četiri više od devetog Sassuola.

Hrvatski veznjak Nikola Moro igrao je do 64. minute za Bolognu u 1-0 gostujućoj pobjedi protiv Sassuola u susretu 29. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Gol za tri boda postigao je Dallinga (6) na samom startu dvoboja.

Adrian Šemper ostao je na klupi Pise koja je ostvarila drugu pobjedu sezone svladavši na svom terenu Cagliari sa 3-1. Moreo (9-11m) i dva puta Caracciolo (52, 54) odveli su Pisu na 3-0 prije no što je Pavoletti (67) ublažio poraz gostiju.

Pisa je sada 19. sa 18 bodova, koliko ima i zadnja Verona te za 17. Fiorentinom, koja drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak, zaostaje sedam bodova. Cagliari je 15. sa 30 bodova.

Vodi Inter sa 68 bodova, osam više uz utakmicu više od drugog Milana.
Ključne riječi
Bologna Nikola Moro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!