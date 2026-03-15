Moro igrao 64 minute u pobjedi Bologne

Hrvatski veznjak Nikola Moro igrao je do 64. minute za Bolognu u 1-0 gostujućoj pobjedi protiv Sassuola u susretu 29. kola talijanskog nogometnog prvenstva. Gol za tri boda postigao je Dallinga (6) na samom startu dvoboja.

Osma Bologna sada ima 42 boda, četiri više od devetog Sassuola.

Adrian Šemper ostao je na klupi Pise koja je ostvarila drugu pobjedu sezone svladavši na svom terenu Cagliari sa 3-1. Moreo (9-11m) i dva puta Caracciolo (52, 54) odveli su Pisu na 3-0 prije no što je Pavoletti (67) ublažio poraz gostiju.

Pisa je sada 19. sa 18 bodova, koliko ima i zadnja Verona te za 17. Fiorentinom, koja drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak, zaostaje sedam bodova. Cagliari je 15. sa 30 bodova.

Vodi Inter sa 68 bodova, osam više uz utakmicu više od drugog Milana.