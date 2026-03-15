TRENER TOTTENHAMA

Igor Tudor ni nakon remija s Liverpoolom nije mogao izbjeći pitanja o svojoj budućnosti, evo što je rekao

Igor Tudor osvojio je prvi bod kao trener Tottenhama Spursi su na gostovanju kod Liverpoola na Anfieldu odigrali 1:1, a taj bi im bod mogao biti iznimno važan u borbi za ostanak u Premierligi Nakon utakmice hrvatski stručnjak nije skrivao zadovoljstvo.

- Ovo je dobra stvar za samopouzdanje, pokazali smo pravi timski duh. Momčad je došla na Anfield s 12 igrača. To je velika stvar. Bili smo u igri i vjerovali da možemo uspjeti. Lijep je osjećaj - rekao je Tudor nakon susreta.

Istaknuo je i kako je put do konačnog cilja još dug.

- Pred nama je još puno utakmica, a cilj je jasan: ostanak u Premier ligi. Bilo je važno pokazati karakter, bez obzira na rezultat. Kada si pošten i daješ sve od sebe, nogomet ti to nekad vrati. Nije bilo lako. Sada moramo vidjeti što nas čeka u sljedeće dvije utakmice, tko može igrati, tko je ozlijeđen i kakva je situacija u momčadi. Upravo zbog svega toga ovaj bod ima još veću vrijednost.

Na pitanje o svojoj budućnosti Tudor je odgovorio vrlo jasno.

- Znate kakav je trenerski posao. Već sam 15 godina u tome i nikada nisam razmišljao o budućnosti ili prošlosti. Razmišljam samo o sljedećem treningu. Ne čitam ništa i ne gledam što se piše. Gubi se energija razmišljajući o onome što će biti. To nikada ništa ne donese, ni u nogometu ni u životu. Važno je fokusirati se samo na ovdje i sada.

