Tudor stigao do prvog pozitivnog rezultata, Tottenham u 90. do boda protiv Liverpoola

Hrvatski nogometni stručnjak Igor Tudor stigao je do svog prvog pozitivnog rezultata na klupi Tottenham Hotspura odigravši 1-1 na gostovanju kod Liverpoola u susretu 30. kola engleskog prvenstva.

Aktualni je prvak poveo golom Szoboszlaija (18) iz slobodnog udarca. Iako njegov udarac sa 25 metara nije bio niti jak ni precizan, vratar gostiju Vicario je traljavom reakcijom dopustio lopti ulazak u mrežu. Na konačnih 1-1 poravnao je Richarlison (90) pred sam kraj susreta.

Ovim remijem Tottenham je ostao 16. sa 30 bodova, jednim više od 17. Nottingham Foresta i 18. West Ham Uniteda koji se nalazi u zoni ispadanja, dok je Liverpool stigao na peto mjesto sa 49 bodova, dva manje od četvrte Aston Ville, a jednim više od šestog Chelseaja.

Vodi Arsenal sa 70 bodova, devet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.