Ispovijest zvijezde Reala: Tata je bio zaštitar, mama prodavala igračke, a ja spavao u sobi sa žoharima

Federico Valverde (27) svoj život je jednom prilikom u kolumni za The Players Tribune opisao kroz tri savršena dana. Prvi je kada je kao 17-godišnji klinac potpisao za Real Madrid, drugi je kada mu se rodio prvi sin Benicio, a treći kada mu se rodio i drugi sin, Bautista. Na temelju ta tri savršena dana sjajni urugvajski nogometaš opisuje najveće promjene u svojoj osobnosti, te kako su one utjecale na njega kao nogometaša i kao osobu. Nakon što mu se ovog tjedna dogodio možda i četvrti savršeni dan, kada je postigao prvi hat-trick u karijeri, i to u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja u 3:0 pobjedi svojeg Real Madrida te time bio na vrhu svijeta, zakopajmo malo dublje u život i karijeru Federica Valverdea, jednog od tihih nositelja modernog Real Madrida.

Prodavanje igračaka

Valverde je rođen u 22. lipnja 1998. godine u Unionu, četvrti u urugvajskom Montevideu. Osim majke Doris i oca Julija, ima jednog brata i dva polubrata. Kako i sam kaže, ne voli pričati da su bili siromasi, ali priznaje da nije bilo lako.

- Moj tata je radio kao zaštitar u kasinu. Moja mama je prodavala odjeću i igračke iz uličnih kolica na uličnoj tržnici. Još uvijek mogu čuti zvuk kotača dok je gurala svoja ogromna kolica za kupovinu puna kutija niz ulicu. Činilo se kao nešto što može napraviti samo Hulk, a to je bila samo moja mala, siromašna mama! Ali bila je ratnica, čovječe. Ona je htjela dovesti ta kolica do tržnice, po vrućini, hladnoći i grmljavini - napisao je Valverde, te dodao:

- Radila je od 8 ujutro do 7 navečer, a moj tata od 8 navečer do 6 ujutro. Dakle, možeš izračunati. Imali smo jedan zlatni sat da sjednemo zajedno i pojedemo naš mali komad mesa nas troje. A ono što mi je sada nevjerojatno, kad se osvrnem na sve, jest to da je moja mama uvijek pazila da ja imam svoju Colu. Čovječe, bio sam pravo razmaženo dijete kad je riječ o gaziranom piću. U Španjolskoj ili u Americi većini ljudi to bi izgledalo kao ništa. "To je samo Cola. Gotovo je besplatna." Ali za mene je to bilo više poput šampanjca. Što je ona ponekad žrtvovala da bih ja mogao imati svoju limenku Cole, to ni ne znam. Nisam siguran ni da želim znati. Kao dijete si naivan. Vidiš svoju mamu kako ne jede obrok i pomisliš: "Oh, nije gladna? To je čudno. Ja umirem od gladi." Kad se osvrneš unatrag, shvatiš što je zapravo radila.

Valverde tvrdi da je sve svoje emocije kanalizirao kroz nogomet, i da je već osjetio prve promjene kada je sa 16 godina postao profesionalac igrajući za urugvajskog velikana Penarol. Shvatio je da može promijeniti obiteljsku situaciju u financijskom smislu, no nije mu bilo jednostavno boriti se sa slavom.

- Mislio sam da sam Bog. Mislim da ljudi ne razumiju koliko je ludo prijeći put od toga da si nitko do toga da hodaš ulicom u svom gradu i odjednom odrasli muškarci žele selfie s tobom. Dobivaš poruke od djevojaka koje te prošli tjedan ne bi ni pogledale. Svi žele biti tvoji prijatelji. Čak i ako imaš sjajne roditelje poput mojih, gotovo je nemoguće ne skrenuti s pravog puta. Za nas koji smo odrasli u eri društvenih mreža, njihov je utjecaj jednostavno prejak - otkriva Valverde.

A tu dolazi do prvog savršenog dana. Valverde je taman nastupao na južnoameričkom U-17 prvenstvu u Paragvaju te bio u hotelskoj sobi. Njegovi roditelji su bili u sobi pored, mama ga je zvala i rekla mu da su u sobi ljudi iz Real Madrida. Ne samo da su Valverdea zvali da potpiše ugovor, nego bi u Madrid doveli i njegove roditelje, što mu primjerice Arsenal par mjeseci prije toga nije nudio te ga je zato Valverde i odbio. Valverde je počeo skakati od sreće i bez puno razmišljanja postao igrač Real Madrida. Bio je na vrhu svijeta nekoliko mjeseci, ali onda ga je život opet naučio kako biti ponizan.

- Sa 17 godina sam postao igrač Real Madrida, a dvije godine pored toga sam spavao bez kreveta, samo na madracu sa žoharima oko sebe. Teško je da se čovjek u takvoj situaciji ne umisli. Pa kad sam dolazio u Real mislio sam da sam Cristiano Ronaldo i Lionel Messi u jednom tijeku, haha. Međutim, kad sam počeo trenirati s ovim dečkima shvatio sam da sam samo jedan mali i glupi dječak, da postoje različite razine u ovoj igri, i to na svim razinama.

Drugi savršeni dan se za Valverdea dogodio kada je imao 21 godinu. Tada se supruga Mina rodila njihovog prvog sina, Benicija.

- Prije tog dana opsesivno sam razmišljao o svojim nastupima. Ako bih imao lošu utakmicu, ne bih ni razgovarao s roditeljima 24 sata. Otišao bih u svoju sobu i samo sjedio sam, razmišljajući o svojim pogreškama. Ne znam je li to zdravo, ali kad igraš u Real Madridu, pritisak je najintenzivniji na svijetu. Zato to proživljavaš 100%. Tek kad se Benicio rodio, počeo sam se osjećati kao ljudsko biće kad bih došao kući nakon lošeg rezultata. Kad je počeo hodati, dotrčao bi do mene na ulazna vrata s igračkom Buzz Lightyear u rukama i zagrlio me. Njega uopće nije briga za utakmicu. On čak ni ne zna što je nogomet. On samo želi "igrati Toy Story". Za mene je njegova ljubav promijenila mene kao osobu i kao nogometaša. Mentalno mi je bio potreban, jer nitko na svijetu nije stroži prema meni nego ja sam - rekao je Valverde, ali ipak i dodao osobu koja je stroga:

- I usput — moja žena? Mina? Ona je na drugoj razini! Ona jako dobro poznaje igru, a Argentinka je, a znate kakvi su oni. Hahaha. Što god da napravim, nikad nije dovoljno. Sjećate li se kad nas je Ajax izbacio iz Lige prvaka? Ušli smo u auto nakon utakmice, ja sam bio bijesan, a prva stvar koju mi je rekla bila je: "Stvarno, Fede? Jesi li ozbiljan? Što je to bilo? Tako ćeš igrati za Real Madrid?"

Plakao bih satima

Treći savršeni dan za Federica Valverdea gotovo se pretvorio u tugu i katastrofu. Liječnici su rekli njegovoj supruzi da postoje vrlo velike šanse da nova trudnoća možda neće biti zaključena uspješno te da je šansa da dijete ne preživi prilično visoka. Valverde priznaje da je bio tu za svoju suprugu i da se pred obitelji pretvarao kao da se dobro nosi sa situacijom, ali kad je bio sam, onda je sve morao ispustiti.

- Kad sam bio sam, plakao bih satima. Znao sam otići u kupaonicu na 15 minuta, a deset minuta bih plakao držeći glavu u rukama. Ujutro na dan utakmice, kad sam trebao biti koncentriran i smiren, ležao bih u krevetu i razmišljao o našem sinu, sve više upadajući u vrtlog misli...Ponekad ne bih igrao dobro, i znao sam to, a mogao sam čuti zvižduke navijača. Nakon utakmice morao sam odgovarati na pitanja medija, a nisam želio pokazati svoje emocije niti ljudima reći što se događa. Bio je to j***ni pakao - priznao je Valverde.

Još je veća drama nastala kada je kada je cijela situacija postala javna, no na kraju se treći savršeni dan ipak dogodio. U lipnju 2023. godine rodio se sin Bautista.

- Znate, nisam blag prema sebi, ni u nogometu ni u životu. Mislim da se nikada prije nisam osjećao potpuno zadovoljnim. Nikada nisam imao osjećaj da sam zaista uspio ili učinio dovoljno. Ali tog jutra u bolnici, dok je moja žena držala Bautistu u naručju, pomislio sam: Fede, pogledaj ih. To je to. Pobijedio si - poručio je Valverde.

Od tada Valverde sve više i više preuzima lidersku ulogu u Real Madridu, igra sve što treba te pored megazvijezda kao što su Mbappé, Vinicius i Bellingham i dalje svojom radnom etikom, pristupom i liderskim crtama, ali i nogometnom kvalitetom uspijeva doći do izražaja. U osam godina sa seniorskom momčadi Reala došao je do brojki od 363 nastupa, 36 golova, 49 asistencija, te najvažnije, čak 15 trofeja kao redovni član momčadi, u mnogima od tih trofeja i presudan faktor. A onaj "četvrti savršeni dan" s hat-trickom protiv Cityja to i pokazuje.