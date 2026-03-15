VIDEO Pogledajte nesvakidašnji gaf Igora Tudora zbog kojega mu se smiju na društvenim mrežama

Prije početka velike utakmice na Anfieldu između Liverpoola i Tottenhama, Igor Tudor imao je trenutak koji je mnoge nasmijao.
Dok je obavljao posljednje pripreme s momčadi, Tudor je nakratko zamijenio jednog člana s Arneom Slotom, trenerom protivničkog Liverpoola.
Tudor definitely thought that was Slot, didn’t he… 😆😆 pic.twitter.com/NUJiwVxXLd— Football Away Days (@FBAwayDays) March 15, 2026
Tudor je, vidno zbunjen, ubrzo shvatio svoju grešku, nasmijao se i krenuo dalje u potrazi za "pravim" Slotom. Snimka je postala hit među navijačima na društvenim mrežama.
Hrvatskom treneru od dolaska u Tottenham ne ide najbolje: upisao je četiri ligaška poraza i jedan u Ligi prvaka pa se sve glasnije govori da bi uskoro mogao postati bivši.
