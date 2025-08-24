Naši Portali
VELIKO POJAČANJE

Španjolski velikan potvrdio da igrač koji je vrijedio 25 milijuna eura stiže u Hajduk. Ovo su detalji

Na današnji dan 1911. osnovan je HNK Hajduk Split
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
24.08.2025.
u 23:25



Izvršni direktor španjolskog nogometnog kluba Valencije rekao je da će njihov 25-godišnji veznjak Hugo Guillamon obaviti u ponedjeljak liječničko testiranje u Hajduku nakon čega bi trebao potpisati ugovor sa Splićanima.

"On putuje u Hrvatsku, a u ponedjeljak će obaviti liječnički pregled. To je posljednja novost", izjavio je direktor Ron Gourlay u nedjelju navečer za televiziju DAZN, uoči utakmice Osasune i Valencije.

Valencia, koja je u nedjelju izgubila sa 0-1 u Pamploni, ne računa na Guillamona. Prošle sezone je sudjelovao u 17 utakmica, ali zadnji duži nastup imao je u siječnju kada je upisao 22 minute protiv Real Madrida. U početna dva kola ovosezonskog prvenstva nije bio u kadru, a kamere su ga snimile kako s osobnim stvarima napušta trening kamp u Valenciji.

Mediji su izvijestili da će Valencia s njim raskinuti ugovor koji vrijedi još godinu dana kako bi se oslobodilo mjesto za dovođenje napadača, a istovremeno smanjio izdatak za plaće. Hajduk, koji bi ga slijedom toga doveo bez plaćanja odštete, nije odgovorio na upit.

Guillamon, koji je tri puta igrao za Španjolsku od 2021. do 2022., vrijedi 2,5 milijuna eura, procjena je specijalizirane stranice Transfermarkt.

