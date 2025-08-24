Naši Portali
Komentar

Livaja proradio, bijeli bacaju rukavicu Dinamu

Autor
Tomislav Dasović
24.08.2025.
u 20:34

Osijek u prva četiri kola, dakle čak 360 minuta, plus sudačke nadoknade, nije postigao niti jedan jedini gol

StartFragment Ni najveći optimisti među Hajdukovim navijačima teško da su i mogli zamisliti kako će bijeli – nakon onog crnog dana u Tirani – ovako suvereno marširati SuperSport HNL-om i držati korak s Dinamom. Hajduk je također nakon četiri odigrana kola stopostotan, uz impresivnu gol-razliku 9:1, ali i uspravni, samouvjereni gard pobjednika – ono što u Gattusovoj eri nikada nije manifestirao.

I, eto, pod vodstvom urugvajskog trenera Gonzala Garcije u Hajduku se, polako ali sigurno, događa mala revolucija. Bijeli od prvog kola imaju jasan plan igre, Hajdukovi igrači više nisu lutalice po pozicijama i nisu žrtve trenerovih eksperimenata, a to im ubrizgava dodatnu dozu samopouzdanja i mirnoće.

Ključne riječi
Hajduk Osijek HNL

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar 404_ZLO
404_ZLO
20:49 24.08.2025.

Za od Hajduka "bačenu rukavicu" se u Dinamu nitko neće saginjati!

AP
ante portas
21:27 24.08.2025.

da ih suci nisu gurali prve 3 utakmice, hajduk bi već bio par bodova iza Dinama...ovako mogu samo reći-hvala ljudima u crnom!

NO
Noštromo
21:26 24.08.2025.

Livaja proradio je dao gol prvi, a kod drugog je nabacio Šegi na trepavicu.

