Livaja proradio, bijeli bacaju rukavicu Dinamu

StartFragment Ni najveći optimisti među Hajdukovim navijačima teško da su i mogli zamisliti kako će bijeli – nakon onog crnog dana u Tirani – ovako suvereno marširati SuperSport HNL-om i držati korak s Dinamom. Hajduk je također nakon četiri odigrana kola stopostotan, uz impresivnu gol-razliku 9:1, ali i uspravni, samouvjereni gard pobjednika – ono što u Gattusovoj eri nikada nije manifestirao.



I, eto, pod vodstvom urugvajskog trenera Gonzala Garcije u Hajduku se, polako ali sigurno, događa mala revolucija. Bijeli od prvog kola imaju jasan plan igre, Hajdukovi igrači više nisu lutalice po pozicijama i nisu žrtve trenerovih eksperimenata, a to im ubrizgava dodatnu dozu samopouzdanja i mirnoće.