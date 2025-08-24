VIDEO Igrači Hajduka su na neviđen način pozdravili Torcidu nakon što su ih gađali bakljama

Nogometaši Hajduka nastavili su pobjednički niz u domaćem prvenstvu, svladavši kao gost Osijek s 2-0 u prvoj utakmici nedjeljnog programa 4. kola HNL-a. Splićani su poveli u 11. minuti prvim ovosezonskim pogotkom kapetana Marka Livaje. Strijelac za konačnih 2-0 bio je Michele Šego u 66. minuti, a asistirao mu je Livaja.

Nakon četiri kola Hajduk ima 12 bodova, kao i vodeći Dinamo, dok je Osijek sa samo dva boda i bez postignutog pogotka pao na začelje ljestvice. U gotovo dijametralno suprotnim pozicijama Osijek i Hajduk dočekali su dvoboj na Opus Areni. Osječani su u prva tri kola osvojili dva boda i ostali bez postignutog pogotka, a Splićani su, uz Dinamo, jedina momčad koja je imala stopostotan učinak.

Nakon utakmice, igrači Hajduka su neviđen način pozdravili svoje navijače na sjeveru. Sa centra su aplaudirali prema navijačima i dobili su pljesak jednog dijela svojih navijača koji su bili u blizini Torcide. Odmah poslije toga su se uputili prema svlačionici. Dakako, ovaj potez igrača Hajduka odgovor je na divljanje Torcide prošlog tjedna na Poljudu kada su ih gađali bakljama. Video pogledajte OVDJE.