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TO BI BILA SENZACIJA

Objavljena bomba: Real u nevjerojatnom transferu dovodi legendu vatrenih?!

Zagreb: Marcelo Brozović uoči susreta Hrvatske i Škotske dobo priznanje HNS-a
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
10.07.2026.
u 06:58

Brozović je nakon tri godine u saudijskom Al Nassru postao slobodan igrač. Iako se prvi za njega zainteresirao grčki Olympiakos, novinar Sacha Tavolieri tvrdi da su predstavnici Real Madrida već kontaktirali 33-godišnjeg veznjaka i izrazili želju da ga dovedu na Santiago Bernabéu.

Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović navodno se našao na radaru Real Madrida i mogao bi postati jedno od najvećih iznenađenja ovog ljeta.

Brozović je nakon tri godine u saudijskom Al Nassru postao slobodan igrač. Iako se prvi za njega zainteresirao grčki Olympiakos, novinar Sacha Tavolieri tvrdi da su predstavnici Real Madrida već kontaktirali 33-godišnjeg veznjaka i izrazili želju da ga dovedu na Santiago Bernabéu.

Potencijalni dolazak u Madrid bio bi jedan od najvećih trenutaka u karijeri iskusnog veznjaka. Tijekom osam godina u Interu Brozović se profilirao kao igrač koji diktira ritam igre, prekida protivničke napade i unosi stabilnost u vezni red, dok je s hrvatskom reprezentacijom odigrao niz velikih utakmica. Nakon toga je otišao u Sadudijsku Arabiju gdje je zaradio ogroman novac, a sada bi se mogao vratiti u Europu.

Koliko u ovim navodima ima istine oko Reala ima istine, tek treba vidjeti. No, bude li transfer realiziran, Bernabéu bi mogao svjedočiti jednoj od najzanimljivijih priča ovog prijelaznog roka.
Ključne riječi
Real Madrid Marcelo Brozović

Komentara 1

Pogledaj Sve
ZM
zm1
07:29 10.07.2026.

Mogai bi i nazad u reprezentaciju, onda

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