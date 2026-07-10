Objavljena bomba: Real u nevjerojatnom transferu dovodi legendu vatrenih?!

Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović navodno se našao na radaru Real Madrida i mogao bi postati jedno od najvećih iznenađenja ovog ljeta.

Brozović je nakon tri godine u saudijskom Al Nassru postao slobodan igrač. Iako se prvi za njega zainteresirao grčki Olympiakos, novinar Sacha Tavolieri tvrdi da su predstavnici Real Madrida već kontaktirali 33-godišnjeg veznjaka i izrazili želju da ga dovedu na Santiago Bernabéu.

Potencijalni dolazak u Madrid bio bi jedan od najvećih trenutaka u karijeri iskusnog veznjaka. Tijekom osam godina u Interu Brozović se profilirao kao igrač koji diktira ritam igre, prekida protivničke napade i unosi stabilnost u vezni red, dok je s hrvatskom reprezentacijom odigrao niz velikih utakmica. Nakon toga je otišao u Sadudijsku Arabiju gdje je zaradio ogroman novac, a sada bi se mogao vratiti u Europu.

Koliko u ovim navodima ima istine oko Reala ima istine, tek treba vidjeti. No, bude li transfer realiziran, Bernabéu bi mogao svjedočiti jednoj od najzanimljivijih priča ovog prijelaznog roka.