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IZNENAĐENJE

Bomba belgijskog insajdera: Mourinho u Realu želi bivšeg vatrenog?

Saudi Pro League - Al Nassr v Al Najmah
Foto: STRINGER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
09.07.2026.
u 22:45

Brozović je najpoznatiji po sedam godina koje je proveo u redovima milanskog Intera između 2016. i 2023. Za Nerazzure je odigrao 33o utakmica te zabio 30, a namjestio 43 gola

Real Madrid vrlo je aktivan na tržištu nakon što je drugu sezonu zaredom završio bez osvojenog trofeja. Na klupu je zato stigao Jose Mourinho, a igrački kadar već su pojačali Bernardo Silva, Denzel Dumfries i Marc Cucurella. Jasno je kako je Portugalac stavio naglasak na obranu i vezni red u prijelaznom roku, a njegovo najnovije pojačanje mogao bi biti Marcelo Brozović.

Mourinho želi novu opciju na poziciji zadnjeg veznog, a mogao bi posegnuti za bivšim hrvatskim reprezentativcem. Brozoviću je ovoga ljeta istekao ugovor sa saudijskim Al-Nassrom te je trenutačno slobodan igrač. U redove Kraljevskog kluba zato bi mogao stići potpuno besplatno. Informaciju je prenio belgijski stručnjak za transfere Sacha Tavolieri. a tek treba vidjeti ima li u njoj istine.

Brozović je najpoznatiji po sedam godina koje je proveo u redovima milanskog Intera između 2016. i 2023. Za Nerazzure je odigrao 33o utakmica te zabio 30, a namjestio 43 gola. Godinama je bio jedan od ključnih igrača Intera prije nego je preselio u Saudijsku Arabiju.

Tamo je, prema dostupnim informacijama, zarađivao oko 25 milijuna eura godišnje i bio najplaćeniji hrvatski sportaš. Nakon isteka ugovora traži novi izazov, a prelazak u Real Madrid s 33 godine na leđima definitivno bi bio izazovan. Brozović je osvajač svjetskog srebra iz Rusije 2018. i bronce iz Katara četiri godine kasnije. Za vatrene je ukupno odigrao 99 utakmica i zabio sedam golova.
Ključne riječi
Marcelo Brozović Real Madrid Jose Mourinho

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